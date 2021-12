Rubrique sponsorisée Programme des vacances pendant le mois de janvier 2022

Par Département de La Réunion - Publié le Mardi 28 Décembre 2021 à 12:21

Musée Léon Dierx : EXPO « Derrière la lumière, la mémoire retrouvée »



C’est en s’appuyant sur les collections historiques constitutives de l’identité du Musée Léon Dierx que Thierry Fontaine, Tiéri Rivière et Abel Técher ont développé leurs recherches artistiques dans le cadre de leur résidence de création.

Derrière la lumière, du siècle des lumières, se trouve une mémoire transmise, projetée et imaginée par les artistes et les écrivains. Le projet d’un Musée des Beaux- arts au sein d’un territoire autrefois colonial, du fait de son ambition initiale d’éducation et d’édification d’une mémoire, continue à contribuer aujourd’hui encore par son développement et sa rencontre avec la création contemporaine à écrire le récit constitutif d’une identité culturelle créole et actuelle.



A découvrir jusqu’au 3 avril 2022

https://www.departement974.fr/agenda/exposition-au-musee-leon-dierx-derriere-lumiere-memoire-retrouvee-2021



TARIFS

Tarif normal 2 €

Tarif réduit 1 € (3ème âge – Groupe de 10 personnes sur réservation)

L’accès au musée est gratuit le premier dimanche de chaque mois.

Ouvert du mardi au dimanche :

De 9h30 à 17h30



Muséum d’Histoire Naturelle : Ateliers de Pratiques Artistiques en partenariat avec l’Association Constellation : Les Vacances Apprenantes



Thèmes : Exploration – Trésor - Trouvaille

Public : enfants de 6 à 12ans – Groupe de 8 enfants par séance

Horaires : 14h – 16h

Lundi 17 Janvier 2022

Mardi 18 Janvier 2022

Mercredi 19 Janvier 2022

Jeudi 20 Janvier 2022

Vendredi 21 Janvier 2022

Restitution de tous les ateliers Vendredi 21 Janvier 2022 à partir de 16h00

Animation : avec les médiateurs du Muséum

Mercredi 19 Janvier 2022

Horaires : 14h30 – 15h30 – 1 Groupe de 10 enfants

Public : enfants de 6 à 12ans



Conte Musical

Conteur : Beurty DUBAR

Jeudi 20 Janvier 2022

Horaires : 14h30 – 15h30 – Tout Public

A travers un conte traditionnel nous allons cheminer au son du Maloya avec des chants connus et p’tit Jean, accompagnés des instruments percussions, bob, kayamm…..



Renseignements et Inscriptions au Muséum d’Histoire Naturelle au : 0262 20 02 19 Service Animation.



Exposition :« Collections, Collectionneurs 1854-2017 »

Comment se sont construites les collections du Muséum d’Histoire Naturelle de La Réunion. Des collections qui ont évolué au fil des temps et qui se sont enrichies d’apport du monde entier et surtout de La Réunion et de l’Océan Indien. C’est un retour dans l’histoire du Muséum auquel nous invite cette fabuleuse exposition qui a ouvert ses portes au public le 22 novembre 2017.



TARIFS

Tarif normal 2 €

Tarif réduit 1 € (3ème âge – Groupe de 10 personnes sur réservation)

L’accès au musée est gratuit le premier dimanche de chaque mois.

Ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h30.

https://www.departement974.fr/agenda/exposition-au-museum-dhistoire-naturelle-collections-collectionneurs-1854-2017

Artothèque EXPO : 30 ans de l’Artothèque : Mutual Core



Avec : Alice Aucuit, Yassine Ben Abdallah, Jack Beng-Thi, Emma Di Orio, Florans Feliks, Thierry Fontaine, Esther Hoareau, Kako & Stéphane Kenkle, Kid Kreol & Boogie, Sanjeeyann Paléatchy, Georgie Ganné, Migline Paroumanou, Tatiana Patchama, Clotilde Provansal, Chloé Robert, Catherine Boyer.

« Mutual Core », une exposition collective mise en œuvre par des artistes Réunionnais. L’exposition s’exprime dans une recherche inscrite dans les mouvements des pensées écologiques, décoloniales et écoféministes qui nous invitent à observer, comprendre et apprendre à partir des interdépendances et des mouvements inhérents au vivant.

Les œuvres invitent à une rencontre avec différentes manières de manifester nos relations au vivant. Pour cela, les artistes se réfèrent autant aux propriétés physiques qu’aux réalités politiques, spirituelles et mythologiques de l’île.



A découvrir jusqu’au 27 mars 2022

Du mardi au dimanche

De 9h30 à 17h30, entrée libre

https://www.departement974.fr/agenda/30-ans-de-lartotheque-exposition-mutual-core

Archives Départementales :

EXPO : De Regnault à Belmondo, trois siècles d’histoire de La Réunion illustrés par Tehem et Appollo.



Leur aventure a débuté en 2019. L’objectif d’ Appollo et de Tehem, créé un album de bande dessinée sur le 20 décembre 1848, centré sur la figure d’Edmond Albius, le jeune esclave inventeur du procédé de fécondation de la vanille, affranchi en 1848. Mais la tentation de s’emparer des documents d’archives a été la plus forte.

Les deux artistes ont exhumé douze documents étonnants de l’histoire de notre île. De cette immersion est née la Gazette des Archives, feuilleton en douze épisodes publié chaque dimanche dans le Journal de l’île de La Réunion de septembre à décembre 2020, et repris dans un album intitulé Aux Archives ! Journal dessiné d’une résidence.

https://www.departement974.fr/agenda/de-regnault-belmondo-trois-siecles-dhistoire-de-reunion-illustres-par-tehem-appollo



EXPO : Nous et les autres : des préjugés au racisme

Comment se construisent les préjugés ? Quelle est la réalité des "races" d’un point de vue génétique ? Comment des États en sont-ils venus à institutionnaliser le racisme ? Autant de questions auxquelles entend répondre l’exposition "Nous et les autres : des préjugés au racisme", conçue par le Musée de l’Homme, et présentée ici dans une version adaptée pour la salle d’exposition des Archives départementales, en partenariat avec le rectorat de La Réunion.

A découvrir jusqu’au 30 juin 2022

https://www.departement974.fr/agenda/exposition-aux-archives-departementales-nous-les-autres-des-prejuges-au-racisme-18-septembre



Les Archives départementales sont ouvertes du lundi au vendredi de 8 h à 16 h,. sauf jours fériés.

La salle de lecture est ouverte du lundi au jeudi de 8 h à 16 h.

Permanences du Cercle généalogique de Bourbon (CGB) le mardi de 8 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

Permanences foncières le mercredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 15 h 30.

Entrée libre.

Musée du Sel : Dans le cadre de la résidence d’artiste « Patrimoine et Création »



Atelier Ecriture : 11 janvier de 10h00 à 12h00

12 et 13 janvier de 13h00 à 15h00

Atelier Conte joué : 12 et 26 janvier de 10h00 à 12h00

Atelier percussion : 11 et 14 janvier de 10h00 à 12h00 à partir de 8 ans avec l’association LARAM



Atelier fabrication de voilier : 18 et 20 janvier de 10h00 à 12h00 5 à 10 ans

Avec les médiateurs du musée du sel



Sur réservation au 0262346700



EXPO : Sel, Sira, Shingo, les salines de l’Océan Indien

C’est un voyage sur les traces des salines de l’Océan Indien que propose depuis le 12 novembre le Musée du Sel à ses visiteurs. Un voyage qui passe par les salines d’Antiranana de Morondava, de Belo-sur-mer, d’Ifaty, de Toliara à Madagascar ; de Bandrélé à Mayotte ; de Tamarin et Rivière Noire à Maurice pour fini chez nous à la Pointe-au-Sel à Saint-Leu.



A découvrir jusqu’au 31 décembre 2022

De 9h00 à 17h00, entrée libre

du mardi au dimanche

https://www.departement974.fr/agenda/exposition-au-musee-sel-sel-sira-shingo-les-salines-de-locean-indien

Lazaret Expositions visibles à partir du 10/01/2022 :

Quarantaine et Engagisme : Redécouvrir l’histoire du peuplement de La Réunion et partir sur la route des engagés c’est sur ce lieu chargé de mémoire qu’on replonge dans le passé des Réunionnais.



Métissage végétal : « Métissage végétal » a pour thème les plantes utilisées par les voyageurs, tenus à l’isolement pendant plusieurs jours, et qui, aujourd’hui, font encore pleinement partie de nos traditions.



Fermé le lundi, le dimanche, le 1er mai

Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h à 16h30

Entrée Libre



Musée Historique de Villèle

C’est un voyage dans le futur que vous propose de faire le Musée de Villèle, musée de l’habitation et de l’esclavage, in mizé pou tanto, pou talèr, pou domin :



Dans la première salle, la maquette du futur musée s’offre aux visiteurs. Une construction pensée pour dérouler la scénographie de la période de l’esclavage à Villèle mais également à La Réunion. Résolument moderne et à la fois ancrée dans l’histoire de l’île.

Dans la deuxième salle, découverte du portail sur l’esclavage, « rant dann ron » :

Dans la troisième salle, « Kart lesklavaz dann bitasion »

Présentation d’une préfiguration de l’Atlas de l’Esclavage à La Réunion (écran et textes).

La réalisation de cet atlas historique, scientifique et grand public, a été lancée en mai 2021 à l’occasion des 20 ans de la loi Taubira. A terme, il a vocation à travers des cartes, à restituer différents aspects (spatiaux, historiques, patrimoniaux et mémoriaux) des habitations et de l’esclavage à Bourbon.

Dans la quatrième salle « nou fé lo plan, nou prépar nout zarlor », propose de découvrir les dernières acquisitions d’objets de collection du Département de La Réunion. Livre ancien, pièces de numismatique ou encore tambours du musée Saranghi enrichissent les connaissances sur cette période.



Ouvert du mardi au dimanche, sauf lundi,

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Réservation impérative pour les groupes.

TARIFS

Tarif normal 2 €

Tarif réduit 1 € (3ème âge – Groupe de 10 personnes sur réservation)

http://musee-villele.re/fr/

http://www.portail-esclavage-reunion.fr/

Mascarin, conservatoire botanique

Parmi les ateliers proposés aux enfants pendant ces vacances, la découverte des plantes tinctoriales. Un atelier de teinture naturelle tout en nuance dans la fabrique de couleurs végétales. Un atelier gratuit animé par Valérie Binet.

Le 6 et le 11 janvier de 10h30 à 12h00 ou de 13h00 à 14h30.

Sur réservation :



Selon la croyance populaire, le capteur de rêve empêche les mauvais rêves d’envahir le sommeil de son détenteur. Le Jardin Botanique vous propose de réaliser un attrape-rêve avec des objets de la nature. Atelier gratuit.

Pour les enfants à partir de 7 ans (accompagné d’un adulte) et pour les adolescents :

Le 11 janvier de 9h30 à 11h30 ou de 13h00 à 15h00 sur réservation.



Utiliser les fibres naturelles pour fabriquer des objets originaux, c’est la proposition de l’atelier vannerie sauvage de Coline Gagneret. Les fibres naturelles nous offrent de multiples possibilités de création. Ici c’est le tressage qui fera renaître la nature de ses cendres. Atelier gratuit.

Atelier pour adolescents et adultes :

Le 6 et le 18 janvier de 9h00 à 11h30.



Egalement à découvrir à Mascarin, Najia SAAD expose des gravures selon diverses méthodes du 4 janvier au 27 février sur le thème "Foisonnement".



Ouvert du mardi au dimanche :

De 9h00 à 17h00

Entré payante.



Pour les ateliers et la visite des musées :

Pass sanitaire obligatoire

Port du masque

