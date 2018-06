Programme des vacances Juillet-Août à Mascarin

<<< RETOUR Département de La Réunion

Cette année nous avons décidé de mettre à l’honneur une artiste peintre réunionnaise installée en Afrique du Sud, Julie AH-FA. Vous admirerez ses aquarelles botaniques de plantes de La Réunion d’une beauté à vous couper le souffle. Son exposition intitulée « Plantes de La Réunion et d’Afrique du Sud, une même passion » sera vous captiver tellement son dessin est juste et léger.



Puis avec l’aide d’un passionné d’ornithologie, Nicolas LAURENT, les oiseaux de notre île n’auront plus de secret pour vous. Vous pourrez donner un nom à chacun d’entre eux juste en levant les yeux au ciel !



Pour les plus nostalgiques un atelier de photographie, dirigé par YABALEX, vous permettra d’immortaliser cette nature qui nous entoure.



Pour les créatifs, cette immortalité passera par un stage de peinture au couteau animé par Jean-Claude BERNARD.



Nous n’oublions pas nos chers chérubins. Pour eux Mascarin a mobilisé ses fidèles intervenants artistiques. Sont programmés : des ateliers d’arts plastiques (Christel GIRAULT, Piton des z’arts), un atelier de photo (Thomas GIRAUD), des stages de cirque (UTOPIK BAZAR) et un stage d’éveil musical (Pablo WAYNE).



Alors vive les vacances !



La Direction

Daniel LUCAS



