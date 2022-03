Programme des Zarlor : 21 sorties proposées par l’Office de Tourisme de l’Ouest ce mois d’avril

Les Zarlor sont tous les bons plans de sortie pour découvrir l’Ouest de La Réunion – Mafate, la côte et les Hauts. Il existe 2 grandes catégories de Zarlor :



– Les balades guidées patrimoniales, culturelles et cultuelles du mois sont :

– Balades en ville à La Possession, à Saint-Paul, à Saint-Leu et à Trois-Bassins;

– Balade Ô jardin et atelier de distillation en compagnie du passionné Johan de la Fontaine aromatique à Saint-Leu;

– Balade Street-art dans le centre-ville de Saint-Paul;

– Balade botanique au Port “le Port à travers les arbres”;

– Balade croyances et religions au Port (visite de l’église et de l’Ashram).



Les randos guidées avec un des éclaireurs de l’Ouest, Ti Mat / Clovis, ou le guide Alexis Vincent du mois sont :

– Rando sur un sentier pavé à Saint-Leu;

– Rando sur un sentier “zabitan” à Saint-Leu;

– Rando au Grand Bénare – Trois-Bassins, avec lever de soleil au Maïdo;

– Rando pour découvrir les orchidées sauvages au Maïdo;

– Rando musicale dans les Hauts.



Les Zarlor loisirs sont quant à eux toujours disponibles, tous les jours, avec les nombreuses activités couplées à des déjeuners.



Pour la réservation, tout se passe sur le site : www.ouest-lareunion.com/zarlor



Les réservations sont parties !

