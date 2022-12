Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Programme Réunion FEDER/FSE+ 2021/2027 Ce mardi 13 décembre était consacré aux réunions du Comité National de Suivi, consacrées à la présentation du 6ème Programme Pluriannuel FEDER/FSE+ 2021/2027.



Le programme FEDER/FSE+ de La Réunion représente le programme le plus important de France avec une dotation de 1,409 Milliards d’Euros de fonds européens.

« La politique de cohésion est une politique de développement avec le principe de solidarité. C’est ainsi que l’Europe dote La Réunion d’une programmation solidaire avec le programme FEDER/FSE+. Sa gouvernance fait de nous des acteurs, et non de simples bénéficiaires et délégataires. C’est donc de notre responsabilité de faire de La Réunion, une terre d’avenir, plus solidaire stimulant ainsi nos entreprises et porteurs de projets, d’inscrire notre territoire dans l’autonomie énergétique et alimentaire plus respectueuse de la nature.

Nous faisons ainsi le choix de l’avenir avec une ambition nette pour la recherche et l’innovation, l’amélioration des infrastructures, le développement de la mobilité urbaine durable, l’accompagnement à la modernisation, le recours à la numérisation des TPE, l’amélioration de l’offre touristique ou encore le soutien des filières numériques…

Je lance un appel à tous les porteurs de projets à mobiliser leurs énergies afin de participer le plus rapidement possible et de porter avec nous La Réunion 2030. »

Huguette BELLO, Présidente de la Région Réunion

« Nous avons à La Réunion un modèle exemplaire et efficace. »

Serge HOARAU, Vice-Président du Conseil Départemental

« La Réunion a le programme européen le plus important de France. Nous célébrons un moment important, qui va améliorer concrètement la vie des citoyens réunionnais. C’est bien l’aboutissement d’une collaboration étroite entre la Région et la Commission Européenne. La Réunion est d’ailleurs très bonne élève avec un taux d’erreur historiquement bas. »

Jori TORREBADELLA, Chef d’unité adjoint à la DG Regio, Commission Européenne

Pour la période 2021-2027, les objectifs stratégiques (OS) de l’Union Européenne sont de tendre vers : OS 1 : Une Europe plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante OS 2 : Une Europe plus verte et à faibles émissions de carbone par l’encouragement d’une transition énergétique propre et équitable, des investissements verts et bleus, de l’économie circulaire, de l’adaptation au changement climatique, de la prévention et de la gestion des risques OS 3 : Une Europe plus connectée par l’amélioration de la mobilité et de la connectivité régionale aux TIC La première priorité vise à favoriser le développement de la recherche et de l’innovation en cohérence avec la stratégie de spécialisation intelligente S5 ainsi que de soutenir un nouveau modèle de développement économique (en particulier pour les TPE-PME) basé prioritairement sur les secteurs prioritaires de « la nouvelle économie », relevant du Schéma Régional de Développement Économique d’Innovation et d’Internationalisation. OS4 : Une Europe plus sociale mettant en œuvre le socle européen des droits sociaux OS 5 : Une Europe plus proche des citoyens par l’encouragement du développement durable et intégré des zones urbaines, rurales et côtières et des initiatives locales.

Le volet FEDER du programme s’articulera autour de 6 priorités : ➜ Priorité 1 : Soutenir l’innovation, la recherche et le développement des filières prioritaires afin de favoriser le retour de la croissance durable et de l’emploi ➜ Priorité 2 : Préserver la richesse naturelle du territoire réunionnais en poursuivant notamment la décarbonation et en renforçant la résilience du territoire ➜ Priorité 3 : développer des solutions de déplacement et de mobilités urbaines au service du développement durable ➜ Priorité 4 : Développer les infrastructures d’échanges et réduire les contraintes liées à l’ultrapériphérie ➜ Priorité 5 : Adapter les infrastructures de santé et éducatives aux enjeux démographiques de l’île et soutenir les aménagements culturels et touristiques à vocation économique ➜ Priorité 6 : Accompagner la mise en œuvre des projets de territoires intégrés urbains et ruraux

L’Autorité de gestion cible une adoption des principaux critères de sélection dans le courant du mois de février 2023.

Les fiches actions correspondantes seront dès lors, mises en ligne sur le

