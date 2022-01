Communiqué Programme ICOPE : Mobilisation des Masseurs Kinésithérapeutes de La Réunion et Mayotte

L’URPS MK OI participe à la promotion du programme de prévention ICOPE de l'OMS (Soins intégrés pour les seniors) et son implémentation dans notre région. Par LG - Publié le Vendredi 7 Janvier 2022 à 14:40

Eric Wagner, président de l’URPS MK OI : "L’Union Régionale des Masseurs-Kinésithérapeutes de l’Océan Indien soutient activement le programme ICOPE de l’OMS dans le cadre d’une dynamique nationale impulsée par la quasi-totalité des URPSMK. L’évaluation précoce des fragilités des seniors, celles de suivi ainsi que la prise en charge en soins primaires, permettront aux seniors de vieillir en bonne santé. Et là est un rôle majeur, fondamental du Masso-Kinésithérapeute, au plus près de ses patients âgés, notamment en leur domicile pour les y maintenir.



L’objectif de l’implémentation du programme ICOPE sur notre territoire est donc de valoriser la place du Masseur-Kinésithérapeute en Prévention. Car là où nous ne serons pas, d’autres professions le seront, à notre détriment, à notre place….



Notre profession joue d’ors et déjà un rôle préventeur, tant aussi bien lors des consultations en cabinet que lors des visites à domicile, mais il faut aller au-delà, démontrer notre expertise, la mettre en pratique. Nous allons par conséquent renforcer les liens existants avec les patients et promouvoir l’utilisation de l’application ICOPE Monitor par le patient lui-même ou un proche aidant. En ce début d’année 2022, l’URPS MK OI mobilise les Kinésithérapeutes des îles françaises de l’océan Indien autour d’un défi : 500 évaluations initiales ICOPE pour 500 patients de La Réunion et Mayotte, soutenues financièrement par notre association. Nous faisons appel à vous, nous comptons sur vous !"



Le programme ICOPE en résumé



ICOPE (Integrated Care for Older People) élaboré par l’OMS, est un programme de santé publique de soins intégrés pour les personnes de 60 ans et plus. Pour le système de santé, la clé du soutien au vieillissement en bonne santé réside dans l’optimisation des capacités intrinsèques et fonctionnelles des personnes.



Selon l’OMS, les capacités intrinsèques sont la combinaison des capacités physiques et mentales, y compris psychologiques, de l’individu. Les capacités fonctionnelles sont la combinaison et l’interaction des capacités intrinsèques avec l’environnement dans lequel vit une personne.



Pour sa mise en oeuvre, ICOPE requiert le soutien et la participation des professionnels du secteur sanitaire et social ainsi que des décideurs. Le programme permet aux professionnels précités de réaliser un état des lieux des capacités intrinsèques et fonctionnelles d’un individu.



Plus d'informations ICOPE (Integrated Care for Older People) élaboré par l’OMS, est un programme de santé publique de soins intégrés pour les personnes de 60 ans et plus. Pour le système de santé, la clé du soutien au vieillissement en bonne santé réside dans l’optimisation des capacités intrinsèques et fonctionnelles des personnes.Selon l’OMS, les capacités intrinsèques sont la combinaison des capacités physiques et mentales, y compris psychologiques, de l’individu. Les capacités fonctionnelles sont la combinaison et l’interaction des capacités intrinsèques avec l’environnement dans lequel vit une personne.Pour sa mise en oeuvre, ICOPE requiert le soutien et la participation des professionnels du secteur sanitaire et social ainsi que des décideurs. Le programme permet aux professionnels précités de réaliser un état des lieux des capacités intrinsèques et fonctionnelles d’un individu.Plus d'informations sur le site de l'URPS des Masseurs Kinésithérapeutes de La Réunion et Mayotte