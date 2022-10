Programme Départemental Opérationnel pour l’accès à l’eau dans les Hauts : Une nouvelle étude en cours

En tant que chef de file dans le domaine de la gestion de l’eau, le Département poursuit son action structurante en matière d’aménagement hydraulique, notamment afin d’étendre l’irrigation du foncier agricole. Mardi 18 octobre, un nouveau projet concernant près de 1220 hectares a été présenté aux agriculteurs du secteur de Piton Armand dans l’Est de l’île.



C’est précisément dans le cadre du Programme Départemental Opérationnel pour l’accès à l’eau dans les Hauts (PRODEO) que la Collectivité a lancé une étude de faisabilité sur Piton Armand et chemin de ceinture à Saint-Benoît. La satisfaction des besoins en eau des exploitations agricoles et l’aménagement harmonieux du territoire sont des priorités pour le Département.



Bruno Robert, conseiller départemental a pu ainsi échanger avec les agriculteurs du secteur concerné sur les enjeux d’une telle étude en termes de potentialités de diversification pour leur exploitation. "Cette étude s’inscrit dans une démarche collective et participative ; nous devons trouver des solutions opérationnelles, concrètes, adaptées à la réalité des terrains."



Après une phase de diagnostic, l’étude se poursuivra de façon concertée pour définir des solutions techniques et un programme de mise en œuvre. De nouvelles réunions avec les agriculteurs sont tiendront début d’année 2023.