Programmation prévisionnelle des achats de la Région Réunion sur la période septembre 2022-septembre 2023

C’est dans cet esprit que la Région Réunion entend mettre en place un nouveau plan régional de développement économique, "la nouvelle économie".Ce plan fixe un cap clair et fait de l’achat public un puissant outil au service du développement économique pour mobiliser les TPE et les PME réunionnaises qui sont les forces vives de notre économie.Notre participation aux Rencontres économiques du Territoire Nord s’inscrit dans cette logique : faire de la commande publique régionale un levier du développement économique territorial aux côtés des autres dispositifs classiques de soutien aux entreprises.La planification des achats, l’approfondissement de la connaissance du potentiel économique et le renforcement de l’information sont autant d’éléments indispensables à un processus régional d’achat public performant et efficace.Je veillerai à ce que la Région Réunion soit au rendez-vous de la commande publique pour notre territoire.Huguette BELLO - Présidente de la Région Réunion