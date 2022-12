Revenir à la Rubrique LA REGION REUNION Program 20 desanm - Fêt kaf

Vendredi 16 décembre Hall Région

10h : ‘Somin la memwar’ avec des œuvres de Jimmy Cambona, Elie Maillot, David Nativel, Nathalie Maillot et Nelson Boyer

Villa de la Région

17h30 : Remise de trophée « Gardien de la Mémoire »

Dimanche 18 décembre CRR de Saint-Benoît

16h - 18h : Salle Gramoun Lélé : SPECTACLE FANM FOULARD avec Votia, Ntunja, et Solah

Lundi 19 décembre Ravine du trou Saint-Leu

17h00 - 18h00 - Dépôt de gerbe

Fonnkèr avec Isabelle Testa

Mini concert acoustique avec Zangoun

Stella Matutina

20h -20h30 - Défilé au flambeau sur les rythmes des tambours avec l’association Komité Eli

Maloya percussion avec Bélbél

20h40 - 21h - Discours officiel

21h - Concert Koulér Gospél

Mardi 20 décembre Cimendef - Saint-Paul - Kabar Fèt Kaf

17h00 à 18h00 : Inauguration du bâtiment Cimendef.

18h00 - CONCERT Parvis de Cimendef

Zaza Maloya

Apolonia

Gado

Votia

Dj Dan

Mercredi 21 décembre Hôtel de Région - Hémicycle - Ronn Kozé

15h – 17h : Thème : L’esclavage et la créolisation Hall Région10h : ‘Somin la memwar’ avec des œuvres de Jimmy Cambona, Elie Maillot, David Nativel, Nathalie Maillot et Nelson BoyerVilla de la Région17h30 : Remise de trophée « Gardien de la Mémoire »CRR de Saint-Benoît16h - 18h : Salle Gramoun Lélé : SPECTACLE FANM FOULARD avec Votia, Ntunja, et SolahRavine du trou Saint-Leu17h00 - 18h00 - Dépôt de gerbeFonnkèr avec Isabelle TestaMini concert acoustique avec ZangounStella Matutina20h -20h30 - Défilé au flambeau sur les rythmes des tambours avec l’association Komité EliMaloya percussion avec Bélbél20h40 - 21h - Discours officiel21h - Concert Koulér GospélCimendef - Saint-Paul - Kabar Fèt Kaf17h00 à 18h00 : Inauguration du bâtiment Cimendef.18h00 - CONCERT Parvis de CimendefZaza MaloyaApoloniaGadoVotiaDj DanHôtel de Région - Hémicycle - Ronn Kozé15h – 17h : Thème : L’esclavage et la créolisation





Dans la même rubrique : < > Comité de suivi du Programme INTERREG Océan indien Commission Permanente du 9 décembre 2022