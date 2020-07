Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Profitez des vacances de juillet-août pour découvrir l’Étang Saint-Paul

L’opération “Les vacances Réserve a Li” à l’Étang Saint-Paul revient du 1er juillet au vendredi 14 août 2020.



Pendant toutes les vacances, le site de l’Étang de Saint-Paul – Réserve Naturelle Nationale et Zone Humide d’importance internationale Ramsar – accueille de nombreuses animations pour (re)découvrir tous les patrimoines de ce trésor naturel de l’Ouest en compagnie des éco-gardes animateurs.



Toutes les activités sont payantes et accessibles à toute la famille. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet



Programme



Nos ravines Ramsar : plongez au cœur des seules ravines Ramsar de La Réunion. Faune, flore et paysages de ces lieux chargés d’histoires vous seront contés par notre écogarde.

La Ravine Divon : mercredis 01/07 et 16/07 à 9h30 et 13h30

La Ravine du Bassin Vital : Jeudi 30/07 à 9h00 A la découverte des forêts de l’Etang de Saint-Paul : Sur les 485 hectares de la Zone humide d’importance internationale Ramsar, découvrez les différentes espèces qui composent les forêts de notre territoire.

Les reliques de la forêt de sub-mangrove : jeudis 09/07 et 23/07 à 9h30 et 13h30

Les plantes de la forêt sèche ** Nouveau : Vendredis 17/07 et 31/07 et jeudi 13/08 à 9h00 et 13h30 Immersion dans les paysages de l’Etang : Pendant près de deux heures, accompagnez notre écogarde sur les sentiers pour comprendre toute la richesse naturelle et paysagère de la plus grande zone humide littorale des Mascareignes.

La boucle de la digue : Jeudi 06/08 à 9h30 et 13h30 Flash les Visites pour faire le tour d’un patrimoine

En 1h, apprivoisez toutes les richesses du patrimoine naturel et culturel de l’Étang



Les viviers de Savanna : Samedi 04/07 et mercredi 12/08 à 9h00, 10h30, 13h00 et 14h3

Le domaine de Savanna : Vendredis 10/07, 24/07 et 14/08 à 9h30 et 13h30

Le site du Moulin à eau : Mercredi 29/07 à 9h30 et 13h30Les ateliers des 8-12 ans

Pour le jeune public, c’est le moment de découvrir les trésors de la nature pendant les vacances. Les ateliers sont réservés uniquement aux enfants.Le monde des oiseaux : mardis 07/07, 21/07 et 28/07 et mercredi 15/07 à 9h30

Libellules et compagnie : mardis 07/07, 21/07 et 28/07 et mercredi 15/07 à 13h30

L’herbier de l’Etang : mardis 04/08 et 11/08 à 9h30 et 13h30Chantier nature

Avec nos écogardes, participez à des opérations de restauration de la nature. Munis de gants et d’un chapeau, devenez des acteurs engagés pour la biodiversité. Gratuit Restauration de la prairie humide : mercredis 08/07, 22/07 et 05/08 de 8h00 à 11h30Visites libres en kayak

En kayak, pendant 1h, voguez librement au coeur de l’Étang de Saint-Paul. Samedis 11/07, 18/07, 25/07, 01/08 et 08/08 à 9h00, 10h30, 13h00 et 14h30

Les réservations sont conseillées. La description des animations sont en ligne sur www.reserve-etangsaintpaul.fr Tarifs :Visite guidée pédestre : 3€ (tarif réduit) ; 5,50€ (plein tarif), 15€ (tarif famille : 2 adultes + 2 enfants). Visite libre en kayak : 5€

Atelier enfants : 5€ Tarif réduit (sur présentation d’un justificatif) : demandeurs d’emploi, étudiants, enfants de 6 à 18 ans, séniors (+ de 65 ans), personnes porteuses d’un handicap. Informations et réservations au 02 62 80 23 00

Contact presse : Giovanni PAYET / 02 62 80 23 00 ou 06 93 22 55 96 / g.payet@reserve-etangsaintpaul.fr Téléchargez le programme complet.

