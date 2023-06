Revenir à la Rubrique TCO Professionnels du tourisme, participez aux prochains ateliers proposés par l’OTI Ouest Du 16 au 30 juin 2023, l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous propose des ateliers thématiques, accompagnements numériques et matinées rencontres. Découvrez le programme ci-dessous et inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité !

Au programme : • Atelier « Facebook »

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Présentation des réseaux sociaux

Présentation de Facebook (page / compte)

Créer sa page professionnelle

Animer sa page

Recruter des fans / les outils de promotion

Analyser les statistiques Quand & où ? 16 juin de 13h30 à 16h30 au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Programme : • Atelier « Instagram »

Quand & où ? 19 juin de 9h à 12h au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : C’est quoi Instagram ? Pourquoi Instagram ?

Créer son compte pro Instagram

Les types de publications / les erreurs à éviter

Utilisation de l’application Instagram

Un peu d’inspiration

Les applications / les outils à tester • Atelier « Obligations Juridiques & Fiscalité » Quand & où ? 20 juin de 9h à 12h30 à l’Hôtel Les Créoles à l’Hermitage

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Acquérir une base d’information ;

Maîtriser le régime juridique applicable commun et spécifique ;

Maîtriser le régime fiscal applicable à son statut ;

Optimiser la gestion de ses structures;

Avantages liés au classement. • Atelier « Cotisations, Contributions & Charges Sociales » Quand & où ? 21 juin de 9h à 12h à l’Hôtel Le Nautile à La Saline Les Bains

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Le choix du statut juridique

Le régime fiscale ;

Les aspects comptables ;

Les obligations sociales. • Atelier « Canva » Quand & où ? 22 juin de 9h à 12h au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Les chiffres clés à connaître

Votre identité visuelle

Quelques conseils avant une création graphique

La création graphique avec Canva

Repérer les fonctionnalités de Canva

Créer son compte

Reproduire et créer un design • Matinée Rencontre Trois-Bassins



Quand & où ? 22 juin de 9h à 12h à la Médiathèque l’Alambic Trois-Bassins

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Laisser la possibilité d’exprimer son point de vue sur une problématique ;

Discuter ensemble afin d’établir une prise de décision collective ;

Exposer librement ses désaccords de manière constructive ;

Approfondir la thématique avec des experts du tourisme

Créer une synergie de réseaux entre socio-professionnels ;

Dynamiser et valoriser notre territoire. • Atelier « Réservation en ligne »

Quand & où ? 23 juin de 13h30 à 16h30 au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Les chiffres clés à connaître

Le comportement des internautes

La réservation en ligne VS les OTA’s

Les différences entre OTA & un Channel Manager

Autre alternative aux géants Airbnb et Booking

Les outils de la réservation en ligne pour mon activité • Presta-Dating

Quand & où ? 26 juin de 9h à 17h à l’Hôtel Relais de l’Hermitage

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Principe : Vous souhaitez présenter votre activité, être au plus proche de nos voyageurs ainsi que visiteurs locaux, et échanger entre prestataires ? C’est le rendez-vous de l’Office à ne surtout pas manquer ! Pendant une journée, un espace « cosy » au cœur d’un somptueux jardin tropical, vous sera mis à disposition gratuitement afin de faciliter les interactions avec la clientèle.

• Atelier « WhatsApp Business »

Quand & où ? 26 juin de 9h à 12h au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Une messagerie instantanée, c’est quoi ?

C’est quoi WhatsApp ? WhatsApp Business ?

Les chiffres clés

Utilisation pro de WhatsApp Business

Création du compte WhatsApp Business • Atelier « Taxe de séjour »

Quand & où ? 27 juin de 9h à 12h au Siège du TCO, salle du 1er étage

Inscription : patrizio@ouest-lareunion.com(indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Qu’est-ce que la taxe de séjour ?

Qui doit payer la taxe ?

Les conditions d’exonération ;

Comment est collectée la taxe de séjour (mode de calcul)?

Les grilles tarifaires ;

Les avantages du classement. • Atelier « Les sites d’avis & d’E-réputation » Quand & où ? 28 juin de 13h30 à 16h30 au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Des outils de veille pour surveiller ce que l’on dit de vous

S’inscrire sur les sites d’avis

Comment répondre aux avis positifs et négatifs

Inciter vos clients à poster des avis • Atelier « Le mobile au quotidien »

Quand & où ? 30 juin de 13h30 à 16h30 au Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Un téléphone portable, mais pas que

Les utilisations du mobile

L’utilisation du mobile dans le cadre de mon activité

Les applications indispensables pour une gérance parfaite

