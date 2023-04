Revenir à la Rubrique TCO Professionnels du tourisme, participez aux prochains ateliers proposés par l’OTI Ouest Du 2 au 16 mai 2023, l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous propose des ateliers thématiques, accompagnements numériques et matinées rencontres. Découvrez le programme ci-dessous et inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité !

Au programme : • Atelier « Création d’un site Internet » (n°1)

le 4 mai de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Présentation du logiciel

Création du nom de domaine

Création du site

Intégration des premiers contenus

• Atelier » Création d’un site Internet – le Référencement » (n°2) Quand ? le 5 mai de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation des outils de référencement

Avoir un bon référencement

Référencer son site

Le référencement sur Jimdo

Les outils d’évaluation et de suivi • Matinée rencontre Saint-Paul

Quand ? le 9 mai de 9h à 12h

Où ? Café 1715 à Saint-Paul

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Laisser la possibilité d’exprimer son point de vue sur une problématique ;

Discuter ensemble afin d’établir une prise de décision collective ;

Exposer librement ses désaccords de manière constructive ;

Approfondir la thématique avec des experts du tourisme

Créer une synergie de réseaux entre socio-professionnels ;

• Atelier » Google My Business »

Quand ? le 11 mai de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation des outils Google

Présentation de l’outil Google my business

Création de sa Fiche Google my business

Intégration des premiers contenus

Les statistiques

Les différents modules

• Atelier » Mieux connaître le handicap »

Quand ? le 12 mai de 9h à 12h

Où ? Appartement Dodo – 14 ruelle des Attes à Saint-Leu

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Mieux connaître le handicap (définition + classification) avec possibilité d’approfondir une déficience en particulier ;

Mieux communiquer avec les personnes en situations de handicap (définition + classification + savoir-être et savoir-faire) ;

Adapter sa communication (définition + classification + savoir-être et savoir-faire + les communications alternatives)

Adapter ses supports de communications ;

« Vis ma vie avec un handicap » ;

Les différents types d’accessibilité PMR et leurs intérêts

Les attentes et les spécificités des touristes en situation de handicap.

• Atelier » Facebook »

Quand ? le 15 mai de 9h à 12h

Où ? Siège du Territoire de la Côte Ouest (TCO) au Port

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation des réseaux sociaux

Présentation de Facebook (page / compte)

Créer sa page professionnelle

Animer sa page

Recruter des fans / les outils de promotion

Analyser les statistiques

• Presta-Dating

Quand ? le 16 mai de 9h-12h ou 14h-17h

Où ? Bureau d’Information Touristique de Saint-Leu – 1 rue le Barrelier à Saint-Leu (Bat Laleu)

