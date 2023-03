Revenir à la Rubrique TCO Professionnels du tourisme, découvrez les prochains ateliers proposés par l’OTI Ouest L’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest vous propose ce mois-ci des ateliers thématiques, accompagnements numériques et matinées rencontres. Découvrez le programme ci-dessous et inscrivez-vous rapidement, le nombre de places est limité !

Les ateliers thématiques • Atelier « La relation client par mail » (n°1)

Quand ? le 5 avril de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Comprendre la relation continue connectée avec son client

Traiter les emails dans une approche commerciale (signatures – réponses automatiques …)

Optimiser son fichier client

Fidéliser son client • Atelier « La relation Client : la newsletter & l’Emailing » (n°2) Quand ? le 5 avril de 9h à 12hOù ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Programme :• Atelier « La relation Client : la newsletter & l’Emailing » (n°2) Quand ? le 7 avril de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Une newsletter & un emailing c’est quoi ?

Pourquoi une newsletter ? Pourquoi un emailing ?

Des objectifs clairs pour une bonne stratégie

Un email efficace : organisation maître-mot

Prise en main des outils • Atelier « Création d’un site internet » (n°1)

Quand ? le 12 avril de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation du logiciel

Création du nom de domaine

Création du site

Intégration des premiers contenus

Les différents modules Atelier « Création d’un site internet : le Référencement » (n°2)

Quand ? le 14 avril de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation des outils de référencement

Avoir un bon référencement

Référencer son site

Le référencement sur Jimdo

Les outils d’évaluation et de suivi • Atelier « Google my business »

Quand ? le 17 avril de 9h à 12h

Où ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’Ouest

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail) Programme : Présentation des outils Google

Présentation de l’outil Google my business

Création de sa Fiche Google my business

Intégration des premiers contenus

Les statistiques

Les différents modules • Atelier « Taxe de séjour »

Quand ? le 18 avril de 9h à 12h

Où ? Siège du Territoire de la Côte Ouest (TCO) au Port

Inscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)

Programme : Qu’est-ce que la taxe de séjour ?

Qui doit payer la taxe ?

Les conditions d’exonération ;

Comment est collectée la taxe de séjour (mode de calcul)?

Les grilles tarifaires ;

Les avantages du classement.

La matinée-rencontre à Saint-Paul Mardi 11 avril de 9h à 12h au Café 1715 à St-Paul, les échanges sur un ou plusieurs sujets de votre choix.

Inscrivez-vous par mail à l’adresse : Ces tables rondes ont pour but de : Laisser la possibilité d’exprimer son point de vue sur une problématique

Discuter ensemble afin d’établir une prise de décision collective

Exposer librement ses désaccords de manière constructive

Approfondir la thématique avec des experts du tourisme

Créer une synergie de réseaux entre socio-professionnels

Dynamiser et valoriser notre territoire Quand ? le 7 avril de 9h à 12hOù ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Quand ? le 12 avril de 9h à 12hOù ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Quand ? le 14 avril de 9h à 12hOù ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Quand ? le 17 avril de 9h à 12hOù ? Siège de l’Office de Tourisme Intercommunal de l’OuestInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Quand ? le 18 avril de 9h à 12hOù ? Siège du Territoire de la Côte Ouest (TCO) au PortInscription : ant@ouest-lareunion.com (indiquez le titre de l’atelier dans l’objet du mail)Mardi 11 avril de 9h à 12h au Café 1715 à St-Paul, les échanges sur un ou plusieurs sujets de votre choix.Inscrivez-vous par mail à l’adresse : patrizio@ouest-lareunion.com





Dans la même rubrique : < > [Retour en images] : De la création à l’émotion durant ces vacances de Mars Le TCO élargit son dispositif de stérilisation animale Pour plus d’informations consultez le site internet du Territoire de la Côte Ouest ou sa page Facebook.