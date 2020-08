Rubrique sponsorisée Professionnels du Tourisme, devenez partenaire du Chèque tourisme "Mon île 974"

Par La Réunion Positive - Publié le Mardi 25 Août 2020 à 16:57 | Lu 160 fois

Le Chèque Tourisme « Mon île 974 » est un dispositif mis en place par la Région Réunion afin d’encourager l’accès au tourisme local et aux loisirs. L’objectif est également de redynamiser l’activité de l’île et permettre une reprise dans un contexte délicat de crise de la Covid-19.



Le Chèque Tourisme « Mon île 974 » met à disposition auprès de 52 000 familles réunionnaises un chéquier de 300 € composé de 15 chèques de 20€.



Chaque chèque est utilisable indépendamment ou non des autres, chez n’importe quel partenaire du dispositif.



La CAF, partenaire de la Région Réunion, a été chargée de la transmission des chéquiers aux bénéficiaires.



La plupart d’entre eux ont déjà reçu leur chéquier.



Les Réunionnais pourront profiter de leurs vacances à La Réunion en découvrant ou en redécouvrant les hébergements, les restaurants traditionnels et les activités touristiques de l’île jusqu’au 31 janvier 2021.

Comment devenir partenaire du Chèque Tourisme « Mon île 974 » ?

Numéro d’agrément IRT



Si vous aviez reçu le 1er mailing avec votre « numéro d’agrément » le 20/07, vous êtes éligibles au dispositif régional Chèque Tourisme « Mon île 974 ».



Ce numéro d’agrément vous a été transmis à l’adresse mail de contact figurant sur la fiche qui présente votre établissement sur reunion.fr (Pensez à vérifier dans les spams : courriers indésirables).



- Si vous n’êtes pas référencé sur reunion.fr, et que vous faites partie des catégories éligibles (hébergements, les restaurants traditionnels et les activités touristiques), contactez par mail soubik@reunion.fr .





Plateforme d’inscription en ligne



Le numéro d’agrément vous sera indispensable pour vous inscrire sur la plateforme spécialement créée par le prestataire de la Région Réunion.



Vous recevrez sur la même adresse que le courriel du 20/07, le lien vers cette plateforme sur laquelle vous devez vous inscrire pour accepter les Chèques Tourisme « Mon île 974 ».



Une fois l’inscription finalisée en ligne, vous serez notifié de la validation de votre affiliation et pourrez ensuite accepter les règlements avec les Chèques Tourisme « Mon île 974 ».

Quelles sont les modalités du Chèque Tourisme « Mon île 974 »

Vous aurez accès à toutes les modalités et notamment les conditions de remboursement du Chèque Tourisme "Mon île 974" sur la plateforme d’inscription. Le Chèque Tourisme « Mon île 974 » met à disposition auprès de 52 000 familles réunionnaises un chéquier de 300 € composé de 15 chèques de 20€.Chaque chèque est utilisable indépendamment ou non des autres, chez n’importe quel partenaire du dispositif.La CAF, partenaire de la Région Réunion, a été chargée de la transmission des chéquiers aux bénéficiaires.La plupart d’entre eux ont déjà reçu leur chéquier.Les Réunionnais pourront profiter de leurs vacances à La Réunion en découvrant ou en redécouvrant les hébergements, les restaurants traditionnels et les activités touristiques de l’île jusqu’au 31 janvier 2021.Si vous aviez reçu le 1er mailing avec votre « numéro d’agrément » le 20/07, vous êtes éligibles au dispositif régional Chèque Tourisme « Mon île 974 ».Ce numéro d’agrément vous a été transmis à l’adresse mail de contact figurant sur la fiche qui présente votre établissement sur reunion.fr (Pensez à vérifier dans les spams : courriers indésirables).- Si vous n’êtes pas référencé sur reunion.fr, et que vous faites partie des catégories éligibles (hébergements, les restaurants traditionnels et les activités touristiques), contactez par mail soubik@reunion.fr .Le numéro d’agrément vous sera indispensable pour vous inscrire sur la plateforme spécialement créée par le prestataire de la Région Réunion.Vous recevrez sur la même adresse que le courriel du 20/07, le lien vers cette plateforme sur laquelle vous devez vous inscrire pour accepter les Chèques Tourisme « Mon île 974 ».Une fois l’inscription finalisée en ligne, vous serez notifié de la validation de votre affiliation et pourrez ensuite accepter les règlements avec les Chèques Tourisme « Mon île 974 ».Vous aurez accès à toutes les modalités et notamment les conditions de remboursement du Chèque Tourisme "Mon île 974" sur la plateforme d’inscription.





Publicité Publicité