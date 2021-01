A la Une . Professeurs et élèves qui reviennent de vacances hors département doivent suivre un protocole

Le rectorat établit la feuille de route que doivent suivre tous le vacanciers hors département qui reviennent à La Réunion. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 22 Janvier 2021 à 11:54 | Lu 1213 fois

Afin d’éviter la transmission de la Covid-19 et de lutter contre le virus et ses variants, tous les voyageurs arrivant à La Réunion à compter du lundi 18 janvier 2021 doivent respecter un confinement de sept jours et, suivant les recommandations de l’ARS, réaliser un test à l’issue de cette septaine.



Le rectorat adresse aujourd'hui une série de recommandations en direction de tous ceux qui sont revenus ces derniers jours ou qui s'apprêtent à revenir de leurs vacances hors département.



Concernant les personnels de retour de voyage, ils doivent respecter les recommandations de l’autorité sanitaire et rester en septaine à domicile. Ils sont invités à prendre contact le plus rapidement possible avec leur responsable hiérarchique et seront placés en autorisation d’absence avec la recommandation d’effectuer le test J+7. Ils effectueront du travail à distance selon les directives de leur hiérarchie.



Quant aux élèves de retour de voyage, ils doivent respecter la même règle de septaine à domicile que les adultes et ne pas se rendre en classe pendant 7 jours. Les parents sont invités à prendre contact avec l’école ou l’établissement afin de mettre en place une continuité pédagogique.