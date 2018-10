Prof braquée en plein cours à Créteil….. Le Ministère dans l’embarras.

Notre ministre de l’Education Nationale, Michel Blanquer essaye de rassurer le monde enseignant, mais la problématique ne date pas d’hier.



Michel Blanquer a hérité d’une forme de omerta des chefs d’Etablissements du second degré.



Il faut savoir qu’un gamin en dessous de 16 ans ne peut être exclu d’un collège ou lycée, scolarisation obligatoire oblige. Dans le cas qui nous intéresse, le seul recours qu’a le chef d’Etablissement est le conseil de discipline accompagné d’une exclusion vers un autre établissement.



Il faut savoir aussi, c’est que le mouvement des chefs d’Etablissement se fait au bon vouloir du Recteur…..En clair : pas de vagues !



J’ai pratiqué longtemps le collège en ZEP, des situations comme celle-ci, j’en ai vécues.



Alors, le Ministère, dans sa splendeur, a édicté des règles adoptée ou non par le CE, selon la conjoncture. Pour exemple le port du voile ! Selon le bon vouloir !



Le Chef d’Etablissement a besoin, dans un cas sensible, de s’appuyer sur des textes de lois. Le ministère : « démerde à zot ».



La solitude du chef d’Etablissement, et le sentiment d’abandon des profs sont à prendre sérieusement en compte.



Je me suis intéressé au concours de Chef d’Etablissement. J’ai des collègues qui ont hérité d’un établissement merdique .



Et bien ces chefs nouveaux ont su dynamiser une équipe administrative composée de Conseillers d’Education, de surveillants, d’adjoints, qui ont su juguler cette violence. Aujourd’hui tout baigne . Ce n’était pas évident au départ. A commencer par l’accueil filtré des élèves le matin : « enlève ta casquette, coupe ton portable, dealer déor …… ».



Alors, je demande, puisqu’enseignant moi-même, plus d’engagement du Ministère, et plus d’implication des chefs d’Etablissement, clés du retour au calme à la discipline, et du plaisir à aller à l’Ecole.