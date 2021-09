A la Une .. Produits surdosés en sucre en Outre-mer : Malgré la loi, la pratique serait toujours d'actualité

Malgré la loi Lurel de 2013, certains industriels continueraient à surdoser en sucre les produits distribués en Outre-mer. C'est ce que révèle une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) que le gouvernement tarderait à rendre publique, selon les informations du Canard Enchainé. Par N.P - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 10:24





La loi Lurel de 2013 visait à encadrer la pratique des industriels, les produits comme les yaourts ou les sodas présentant des taux de sucre de 27% à 50% plus élevés à La Réunion ou aux Antilles que dans l'Hexagone. Mais il semblerait qu'elle ne soit pas appliquée, révèle le Canard Enchaîné dans son édition de mercredi. Huit ans après la promulgation de cette loi, des teneurs différenciées en sucre seraient toujours appliquées.



Selon le média, le gouvernement chercherait d'ailleurs à retarder la publication d'un document "accablant", à savoir une enquête de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) sur l'usage abusif de sucre dans les aliments transformés dans les Outre-mer.



De quoi faire réagir l'ancien député Victorin Lurel (à l'origine de la loi, conjointement avec Hélène Vainqueur-Christophe) qui s'est fendu d'un Tweet dans lequel il demande à l'Etat de faire respecter la loi.

🔎Le @canardenchaine révèle que le Gvt cherche à enterrer un rapport « accablant » sur l’application de la loi sucre outre-mer. Avec @HVainqueur nous demandons @BrunoLeMaire de le rendre public et de sanctionner les entreprises fraudeuses. L’Etat doit faire respecter la loi pic.twitter.com/W1qfrKgmc9

— Victorin LUREL (@VictorinLurel) August 27, 2021



Mais aussi Jean-Hugues Ratenon, qui a adressé un courrier à Bruno le maire, Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance. "Les populations des Outre-Mer seraient-elles mises en danger volontairement pour protéger la toute-puissance de l’argent ?", questionne le député de La Réunion.

Monsieur Le Ministre,



En 2013, sur proposition de Monsieur Victorin LUREL, une loi a été votée pour mettre un terme à la pratique des industriels quant à la quantité de sucre dans les produits en Outre-Mer.



L’objectif était bien de mettre un frein à cette pratique commerciale qui porte gravement atteinte à la santé des ultramarins. Toutefois, il apparait que les industriels ne jouent pas le jeu et c’est un rapport de 2019 qui le signale.



Dernièrement, le Canard enchainé révèle qu’une enquête de la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a été étouffé volontairement.



Ce rapport de 2021, révèlerait que les industriels continuent à surdoser en sucre les aliments dans les Outre-Mer.



Monsieur le Ministre, ce rapport existe-t-il ?



Si tel est le cas, nous sommes face à plusieurs scandales. En premier lieu, le non-respect de la loi par les industriels. En second lieu, la complicité de la grande distribution. Et pour terminer, si vous avez volontairement demandé à la DGCCRF de mettre en sourdine la diffusion de ce rapport considéré comme accablant, vous en devenez aussi un complice.



Monsieur le Ministre, si le Canard enchainé révèle une vérité alors, je vous saurais gré de bien vouloir rendre public ce rapport sans délais.



2013-2021, soit huit ans après, les populations des Outre-Mer seraient- elles mises en danger volontairement pour protéger la toute-puissance de l’argent ?



