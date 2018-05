Produits impropres: La mairie de Bras Panon parle de contrôles extérieurs à la Foire

La Foire Agricole de Bras-Panon fête sa 41ème édition du 4 au 13 mai 2018. Mais le décor a été en partie gâché par l'annonce de la gendarmerie de La Réunion, de contrôles fructueux le week end dernier. La mairie de Bras Panon apporte des précisions sur la teneur de ces contrôles, qui ne touchaient pas directement les forains à l'intérieur de la foire."La Sécurité est une priorité de cette manifestation phare du monde agricole et de l’océan Indien", commence par affirmer la Ville de Bras Panon." Suite à des publications concernant la saisie de marchandises avariées, la municipalité tient à préciser, qu’à sa connaissance, aucun contrôle sanitaire n’a été effectué à ce jour, dans les établissements de restauration à l’intérieur de la Foire. Il a été porté à la connaissance de la mairie, que le samedi 5 mai, un contrôle routier de la gendarmerie et des services sanitaires de l’Etat (DAAF), a effectivement eu lieu aux abords de la Foire, qui visait les conditions de transports des denrées alimentaires. La municipalité encourage les contrôles sanitaires et tient à ce qu’ils soient effectués pour garantir la sécurité du public. Elle se félicite de la démarche des services de l’Etat, pour offrir ainsi une garantie de sécurité alimentaire à ses visiteurs. Venez nombreux à la 41ème Foire Agricole de Bras-Panon !", encourage la mairie.