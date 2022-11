A la Une . Produits en mer, ces meubles sont bénéfiques à l'environnement

Le designer David Enon a présenté ce samedi des meubles réalisés via la technique de l'accrétion minérale. Après trois ans passés sous l'eau, les objets ont été dévoilés au public à Kélonia à l'occasion de la Biennale d'architecture tropicale. Par N.P - Publié le Samedi 12 Novembre 2022 à 17:37





Présenté comme "une réflexion sur nos modes de production d’objets et leurs impacts sociaux et écologique, et un système de production collaboratif avec le milieu marin", le projet consiste en l’implantation de la première unité de production d’objets par accrétion minérale en mer. Cette unité de production expérimentale se veut être à la fois un centre de production d’objets par autogenèse et un récif artificiel favorisant le développement et la protection du milieu marin (rivage, faune, flore, coraux). La mer devient l’usine dans laquelle l’objet s’autoproduit.



"La ressource n’est pas prélevée mais créée par l’action conjuguée de l’énergie solaire (ou éolienne) et des minéraux marins. Le système de production n’est pas néfaste ni même neutre pour son environnement mais lui est directement bénéfique", est-il précisé.



Le processus d’accrétion minéral, aujourd’hui utilisé dans des programmes de restauration des récifs coraliens est ici détourné et envisagé dans le cadre de la production d’objets comme une interpellation critique, constructive et optimiste, des systèmes de production.



Plus d'informations :

