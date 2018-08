A la Une .. Production de mangues: Une année qui s'annonce plus prometteuse que 2017

Malgré un retard certain, avec les températures qui grimpent, les fleurs des manguiers commencent à pointer le bout de leur nez. Bien qu'encore très timides, elles annoncent un bon nombre de mangues d'ici la fin de l'année.



"Je pense que oui ça va être une saison plutôt magnifique", confie Yasmine Ramassamy, productrice de mangues à Saint-Paul. Le Verger Laperrière s'étend sur plus de 7 hectares, où plus de 600 arbres, âgés 247 ans, y prennent place. On retrouve principalement la mangue José, la Petite José et la Auguste.



Pour sa part, dans son verger situé à Saint-Paul, Yasmine atteindra le maximum de sa production autour du mois de Janvier. Mais elle a l'avantage de posséder une dizaine de variétés de mangues différentes. Il y a évidemment la mangue José mais aussi la mangue Auguste, qui elle est plus rapide à mûrir. Elle arrive vers la fin octobre, voire début novembre, contrairement à la mangue José qui elle commence à mûrir à partir de mi-décembre.



Après une récolte difficile l'an passé suite au passage du cyclone en janvier, Yasmine Ramassamy n'a pu combler à peine 30% de sa production habituelle. Pour cette nouvelle année, elle espère atteindre au moins les 50%, pour rattraper une partie.



"La saison des mangues démarre en général à partir de fin octobre jusqu’au mois de mars, voire avril au plus tard", précise Yasmine Ramassamy. Pour sa part, la grosse période reste le mois de décembre, janvier. Elle espère avoir plus de mangues que l’an passé à cette époque-là afin de rentabiliser et pouvoir exporter ses fruits. Même si ça va être juste car "il faut compter 4 à 5 mois pour le mûrissement... Mais il y aura des mangues", confie-t-elle. Charline Bakowski Lu 557 fois





