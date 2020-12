Production Locale dans les lycées

Le Lycée La Renaissance remporte le « Concours Recettes Lontan » Jean-Claude ARHEL, conseiller régional a participé ce matin à la remise de prix du concours « Recettes Lontan » au MOCA en présence des interprofessions, des chefs cuisinier et des proviseurs des lycées participants.



Ce concours a été organisé par la Région à destination des lycéens dans les lycées volontaires de l’île. L’objectif : proposer aux élèves des recettes méconnues et anciennes incluant des produits lontan et permettre à la recette gagnante d’être préparée dans tous les sites de production.



Le premier prix a été décerné au lycée La Renaissance pour sa recette « Morue Patole », suivi du lycée Paul Langevin pour sa recette Rougail Morue Margoze sauce bilimbi et du lycée Jean Hinglo qui a proposé un Rôti de porc façon créole songe patate douce.



La participation au concours s’est faite sur inscription des lycées volontaires. Six lycées se sont positionnés : le Lycée hôtelier La Renaissance, le Lycée Jean Hinglo, le Lycée Antoine de Saint Exupéry, le Lycée de Bellepierre, le Lycée Jean Perrin et le Lycée Paul Langevin.



« C’est un vrai plaisir de cuisiner ces produits de qualité au quotidien. La Région a mis les moyens et fait un travail remarquable depuis plusieurs années pour développer les produits péi dans les restaurants scolaires.On voit vraiment la différence ces dernières années et tout cela donne de belles recettes à proposer aux élèves. C’est donc naturel et avec plaisir qu’on a participé au concours » a précisé Mederic Le Toumelin, second de cuisine du lycée des Avirons.



Les chefs de ces lycées et leurs équipes ont proposé des recettes appréciées par un jury composé de professionnels, de représentants des filières, de la Région, de l’Académie et par les élèves.



Au menu, les lycéens des 6 lycées participants ont pu découvrir des recettes telles que morue patole, carri canard au chou de palmiste, roti de porc patate chouchou ou encore morue margoze sauce bilimbi.



« Vous n’imaginez pas à quel point ce genre d’opération nous fait du bien. C’est une concurrence saine qu’il y a entre les cuisines et je prends plaisir à découvrir les plats proposés dans les autres lycées. Je remercie la Région, les équipes ont l’occasion de montrer leur savoir faire et toute la chaîne est valorisée, de la rédaction des menus un mois avant, à l’acheminement et la cuisine. On a pu mettre en valeur le rôle de chacun et la notion de travail collectif.



Quel que soit le résultat on s’est « éclatés », nous pouvons le dire.

Et tout cela dans la notion de transmission de valeurs et de connaissances » a souligné Gérard ANACOYA, Chef cuisinier du Lycée Bellepierre.



Le concours recette lontan et les initiatives précédentes comme le concours chef péi, permettent aux lycéens de (re)découvrir des produits péi consommés de façon habituelle par leurs parents et/ou grands-parents et de renouer ainsi avec les traditions culinaires de La Réunion.



Ces actions mises en place par la collectivité s’inscrivent dans la démarche globale de la Région d’augmentation des produits locaux dans les assiettes des élèves. Les objectifs et les enjeux sont d’offrir des plats de qualité aux élèves, privilégier les circuits courts pour l’acheminement des denrées pour une meilleure traçabilité, proposer des produits de saison et soutenir/développer les filières locales de viandes, poissons, fruits, légumes, et produits laitiers.