A la Une .. Procurations à Ste-Marie : Un policier du Chaudron au coeur d’une enquête interne

Faisant suite aux allégations de Richard Nirlo concernant un colistier de Gerald Maillot pour trafic de procurations, Jean-François Lebon, Directeur Départemental de la Sécurité Publique (DDSP), a diligenté une enquête interne. Il apparaît que ce colistier, placé en 7ème position sur la liste Maillot, n’est autre qu’un fonctionnaire de police du commissariat du Chaudron. Les faits remontent à début mars, peu avant le premier tour des municipales du 15 mars. Par Regis Labrousse - Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 17:09 | Lu 6149 fois

Selon nos informations, le policier n’avait pas averti sa hiérarchie qu’il était colistier sur une liste électorale de la commune de Sainte-Marie alors qu’il était signataire des procurations de ladite commune. Informé par le commissaire Jérome Besse, chef du Service d’Intervention d’Aide et d’Assistance à la Population (SIAAP), Jean-François Lebon ordonnait immédiatement l’ouverture d’une enquête interne. Dans le même temps, le chef du SIAAP retirait le policier de sa fonction de recueil des procurations.



Toujours selon nos informations, il apparaîtrait que le policier aurait réceptionné et signé des procurations au sein même de la permanence du candidat Gerald Maillot. Il aurait également signé des procurations pour des personnes non présentes sur le département. La description donnée par certains témoins ne laisserait aucun doute sur l’identité du policier. Le nombre total de procurations douteuses serait de 135. Si le DDSP venait à demander une ouverture d’enquête par l’IGPN, le policier risquerait une sanction pénale au titre des articles L71, L72, L73 Et L75 du code électoral ainsi qu’un délit de faux.



Il risque également une sanction administrative au titre "d’intérêt dans la fonction" et de "non compte rendu à sa hiérarchie". À noter que ce policier a déjà été sanctionné pour falsification de document médical. Un signalement a été déposé par la mairie de Sainte-Marie auprès du préfet de La Réunion ainsi que du procureur de la République.



