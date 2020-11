A la Une . Procès renvoyé pour Marco Boyer, dans une affaire de prise illégale d'intérêts

L'ancien maire de la Plaine-des-Palmistes devait être jugé pour complicité de prise illégale d'intérêts par le tribunal correctionnel de Saint-Denis ce vendredi, dans l'affaire d'une vente de terrain, l'affaire est renvoyée au 28 mai 2021. Par Soe Hitchon - Publié le Vendredi 13 Novembre 2020 à 07:35 | Lu 372 fois

Marco Boyer, ancien maire de la Plaine-des-Palmistes, devait être jugé ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Saint-Denis pour complicité de prise illégale d’intérêts, l'affaire est renvoyée au 28 mai prochain. C’est effet son ex-conseillère municipale, Priscilla Alouette, qui est la principale prévenue de cette affaire.



Il s’agit de la vente d’un terrain communal à ses parents. Un terrain de 500 m2 au prix d’environ 48.600 euros a donc été cédé suite à un vote à l’unanimité du conseil municipale datant du 13 avril 2019 auquel Priscilla Alouette a participé et les acquéreurs non déclarés aux élus.



La vente est aujourd’hui bloquée et les deux protagonistes sont devant les juges du tribunal correctionnel. Priscilla Alouette affirme n’avoir pas eu connaissance de l’illégalité de la transaction ni de sa présence le jour du vote. Il n’aurait, selon elle, s’agit que de l’acquisition d’un terrain adjacent à la maison de ses parents, de façon à l’agrandir.



Marco Boyer, quant à lui, évoque les mauvaises intentions de ses opposants de l’époque.









