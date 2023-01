Procès pour escroquerie au Bénin : Cinq ans de prison ferme requis contre Arnold Cadet

Investi d'une mission de bienfaisance en Afrique de l'Ouest, Arnold Cadet, gourou récemment condamné à 4 ans de prison à La Réunion , avait annoncé sa nomination en tant qu'ambassadeur du Roscao. L'homme d'affaires autoproclamé a entourloupé ce réseau ainsi qu'un trio d'entrepreneurs réunionnais fraichement débarqués à Cotonou (Bénin) pour réaliser un juteux marché.Ce lundi, le ministère public a requis 5 ans de prison ferme à l'encontre de Cadet et le remboursement de toutes les sommes escroquées aux victimes. La cour de répression des infractions économiques et du terrorisme rendra sa décision le 20 février prochain.Le Réunionnais se rendait régulièrement au Bénin depuis 2021 ainsi que dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où la presse le présentait à l'époque comme un bienfaiteur. On le retrouve sur des vidéos publiées sur le net en tant qu' ambassadeur au sein de l'Union Européenne, Madagascar et Maurice au sein du Roscao , Réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest.