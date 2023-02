Procès pour escroquerie : Arnold Cadet condamné à 7 ans de prison ferme au Bénin

Mais à l'issue de ces publications, le Roscao aurait eu vent de la réputation du coureur automobile également connu comme "l'esprit de Gramoune Moussa" en référence à ses talents de sorcier. En mai 2022, Roscao ayant mené son enquête, avait radié son poulain qu'il présentait pourtant quelques mois plus tôt comme "une personnalité de haut rang de l’Ile de La Réunion, des Pays d’Outre-mer de la France". Mis au courant d'une arrivée imminente de Cadet à Cotounou, les autorités de Roscao, en collaboration avec les forces de police locales, se sont intéressées à ses motivations. C'est ici que trois entrepreneurs réunionnais étaient entrés en scène. L'un d'entre eux, professionnel de la mécanique installé dans le sud de l'île, aurait accueilli lors d'un stage le fils Cadet, c o-pilote de son père lors du 53e Tour auto . Vantant les qualités de businessman de son père, le jeune de 17 ans avait organisé une rencontre entre celui-ci et ce professionnel. "En 48 heures, le mécanicien a été convaincu qu'il fallait partir au Bénin pour y faire du business. Il a monté une société de toute urgence, viré 60.000 euros à Cadet qui a également récupéré une de ses motos et un véhicule", témoigne une source.