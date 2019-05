Procès du Mediator: 38 victimes réunionnaises constituées parties civiles

Le procès hors norme du Mediator va s’ouvrir le 23 septembre prochain à Paris. 14 prévenus, 11 personnes morales des laboratoires Servier et de l’Agence nationale de sécurité du médicaments seront jugés pour " tromperie aggravée par la mise en danger de l’homme", "escroquerie", "blessure involontaire" et "homicide involontaire". 450 avocats, des mois de débats et plus de 4 500 parties civiles et parmi celles-ci, 38 victimes réunionnaises, précise le JIR de ce mercredi.



Malgré les graves effets secondaires et les alertes, le médicament antidiabétique vendu comme coupe-faim avait été laissé sur le marché jusqu’en 2009, deux ans après les révélations du Dr Irène Frachon.



Les victimes réunionnaises, constituées parties civiles, espèrent "une peine à la hauteur de ce scandale sanitaire", a indiqué leur avocat Me Alain Antoine.