Procès de la station de traitement des effluents de Grand Ilet : Le parquet fait appel

Le tribunal correctionnel de Saint-Pierre s’est prononcé ce jeudi sur le volet écologique de la station de traitement des effluents de Grand Ilet. Si la présidente de la coopérative et le responsable d’exploitation ont été condamnés, le directeur de la SAS Camp Pierrot a été relaxé. Par PB - Publié le Vendredi 7 Avril 2023 à 12:18





La présidente de la coopérative de traitements des effluents d’élevage de Grand Ilet (CTEEGI), Myrielle Damour, a été reconnue coupable et condamnée à 6 mois de prison avec sursis, 10.000 euros d'amende dont la moitié avec sursis et 200 euros d'amende contraventionnelle.



Son frère, Patrice Nourry, a été relaxé des faits de déversement, de construction et d'exploitation d'une ICPE malgré une mise en demeure. L'ancien responsable d’exploitation a cependant été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 5.000 euros d'amende avec sursis pour la vente des matières fertilisantes non conformes et sans autorisation.



La coopérative de traitements des effluents d’élevage de Grand Ilet (CTEEGI), créée par les éleveurs de Salazie, a été condamnée à 50.000 euros d'amende.



Constituée partie civile, la fédération de pêche a obtenu 5.000 euros de préjudice.



Patrick Hoareau, poursuivi à titre personnel et non en tant que directeur de la SAS Camp Pierrot pour complicité de poursuite malgré une mise en demeure de la station, a été relaxé. Ses avocats ont convaincu "sur du pur droit".



Le président de la FRCA était considéré comme celui "qui tire les ficelles" dans ce dossier. Le parquet a annoncé "faire appel du jugement rendu ce jour".



