Procès de l'assassinat du père Hamel: Les trois accusés condamnés de huit à treize ans de prison

Le 26 juillet 2016, le père Jacques Hamel, 85 ans, était gratuitement égorgé par deux djihadistes alors qu'il servait la messe matinale devant une poignée de fidèles.



L'attentat terroriste perpétré par deux individus avait rapidement été revendiqué par le groupe État islamique. Les deux "Fichés S" de 19 ans qui avaient également gravement blessé un paroissien de 87 ans avaient été abattus par les forces de l'ordre.



Le procès de ces actes abjects se tenait depuis ce lundi 7 mars devant la cour d'assises spéciale de Paris en l'absence des auteurs directs.



Cependant, un trio proche de ces derniers était poursuivi, suspecté d'avoir été informé de leurs intentions meurtrières. Ils comparaissaient jusqu'à aujourd'hui pour "association de malfaiteurs terroriste criminelle".



Un accusé frappé par un drone jugé par défaut



Un quatrième djihadiste présenté comme l’instigateur de ce crime depuis la Syrie était jugé par défaut car présumé mort dans une frappe de drone en février 2017.



Pour des raisons différentes, les deux individus de 19 ans qui partageaient les mêmes idées radicales vis-à-vis de l'Islam n'ont jamais pu rejoindre Daech. Le premier, un enfant à problème de Saint-Étienne du Rouvray, un village en banlieue de Rouen, avait laissé un texte prémonitoire via la messagerie cryptée Telegram sur laquelle il était très actif : "Tu prends un couteau, tu vas dans une église, tu fais un carnage, même tu tranches deux trois têtes, c’est bon c’est fini."



Le second, en contact régulier avec Rachid Kassim, envisageait de passer à l'acte sur le territoire national.



Un trio d'accusés dans le box



Quant aux trois accusés, il s'agissait d'abord du cousin de l'un des deux auteurs de l'attentat, âgé de 36 ans, soupçonné d'avoir voulu se rendre en Syrie et d'avoir souhaité commettre un acte terroriste dans l'Hexagone. Les juges lui reprochaient d'avoir eu connaissance des projets de son cousin quelques heures avant les faits.



Un autre, âgé de 26 ans, avait rejoint les co-auteurs l'avant veille de la tragédie "pour apprendre la religion". Mais devant ses convictions jugées trop laxistes par les autres, il avait quitté les lieux le 25 juillet.



Le dernier, 24 ans, était mis en cause pour le soutien et les conseils avisés d'un des terroristes afin de renforcer ses convictions islamistes tout en essayant de se rendre avec lui en Syrie pour rejoindre le groupe Etat Islamique.



Tous trois encouraient 30 ans de réclusion criminelle. Des peines de 7 à 14 ans avaient été requises par les deux avocates générales lundi dernier.



La cour d’assises spéciale de Paris a prononcé ce mercredi une peine de treize ans à l'encontre de Jean-Philippe Jean Louis, dix ans pour Farid Khelil et huit ans de prison à l'encontre de Yassine Sebaihia.