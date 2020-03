Procès de l’apprenti terroriste Jérôme Lebeau: Le verdict prévu aujourd’hui

Comme l’indique le Journal de l’Île, Jérôme Lebeau ne reconnaît qu’une partie des faits qui lui sont reprochés: il réfute l’association de malfaiteurs pour la bonne raison qu’il agissait seul, et nie sa volonté de tuer au moment de tirer sur les policiers.



D’autre part, il a reconnu hier à la barre s’être radicalisé sur internet et avoir adopté une vision de la religion qui admettait la violence, alors qu’il tombait rapidement dans le piège des vidéos de propagande de l’Etat Islamique.



Sa mère s’est également exprimée hier, reconnaissant finalement avoir vu plusieurs de ces vidéos, et qu’il lui était impossible de signaler la radicalisation de son fils par peur que ce dernier ne cesse de l’aimer.



Considérée comme émotionnellement fragile, elle aurait plus ou moins volontairement laissé faire son fils, pour combler l’absence de son père.



Le verdict devrait tomber dans la soirée de ce jeudi.