A la Une . Procès de Wilson Titus : Les envois de drogue se faisaient via Chronopost

Le procès en chambre correctionnelle concernant le trafic de drogue démantelé il y a plus de 2 ans, a débuté ce mercredi 8 juillet. Considéré comme le principal instigateur, Wilson Titus, escorté par le RAID, est arrivé au tribunal à 7h30 pour être présenté à l'audience de 8h. Les 14 autres prévenus, tous placés sous contrôle judiciaire, sont arrivés libres. Par Regis Labrousse - Publié le Mercredi 8 Juillet 2020 à 19:33 | Lu 537 fois

Un important dispositif de sécurité a été mis en place aux abords du tribunal judiciaire de Champ-Fleuri pour ce premier jour de procès qui se déroule sur 3 jours. Après avoir fait la lecture des faits, la présidente d'audience, compte tenu du nombre élevé de prévenus, a décidé de les faire venir à la barre un par un afin de les interroger. Pour ce faire, elle a déterminé deux groupes : ceux en charge de faire acheminer les produits de métropole et ceux en charge de les écouler sur l'île.



Pour le premier groupe, 4 prévenus ont été interrogés. Les écoutes téléphoniques mettent en exergue un réseau d'approvisionnement de métropole chargé de transférer les stupéfiants via des colis envoyés par "Chronopost". Un livreur de "Chronopost", faisant partie de la combine et muni des numéros de suivi, se chargeait ensuite de les livrer à la bonne personne et au bon endroit à La Réunion, sur les ordres du commanditaire. Si tous reconnaissent une grande partie des faits ainsi que des liens plus ou moins étroits avec Wilson Titus, ils sont unanimes sur un fait : Ce n'est pas lui qui passait les commandes ou qui les finançait. Certains allant même jusqu'à revenir sur leurs déclarations lors de l'instruction.



Pour cette première journée, pas moins de 8 prévenus ont été entendus sur les faits. Il ressort de ces auditions un schéma qui semble se dessiner : Chacun "deal" de son côté avec une vingtaine de clients, ils connaissent plus ou moins Wilson Titus, ont déjà consommé avec lui mais personne ne lui a acheté quoi que ce soit. Certains prévenus, déjà condamnés pour stupéfiants, sont en état de récidive et ont choisi de reconnaître leur implication. Cependant, il ressort de leurs témoignages à la barre, qu'il n'y a pas de pyramide avec un donneur d'ordre au sommet, soit l'inverse de ce que semble démontrer l'instruction du dossier.



L'audience a également permis de mieux comprendre les termes utilisés pour désigner les produits. "Bonbon", Betty Boop" ou encore "Chupa Chup" font référence à l'Ecstasy. "Champagne" et "Oie" font référence à la cocaïne alors que "Heineken" fait référence au cannabis. Pour les quantités, 13x6 signifie 13g de cocaïne à 60€ le gramme. La deuxième journée d'audience de jeudi permettra d'entendre à la barre Wilson Titus ainsi que son épouse, également mise en examen dans cette affaire. Le principal lieutenant de Wilson Titus sera également entendu ainsi que son frère.



Ce procès, prévu sur 3 jours, prendra fin ce vendredi. Il y a fort à parier, compte tenu du nombre de prévenus, que la décision soit mise en délibéré à une date ultérieure.



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité