Procès Salah Abdeslam : "Mon silence ne fait pas de moi un criminel"

Ce lundi, s'est ouvert le procès de Salah Abdeslam en Belgique. Comme le rapporte BFMTV, Salam Abdeslam est resté muet jusqu'à présent. Le détenu qui avait refusé de répondre à la présidente de la chambre correctionnelle de Bruxelles s'est finalement exprimé.



Lorsque la présidente lui demande de se lever, il répond "Je suis fatigué. On m’a extrait en pleine nuit, je souhaite rester assis". La présidente lui demande pourquoi il a demandé à comparaitre. "On m’a demandé de venir, je suis venu, je suis l’acteur de ce procès. On m’accuse, je suis ici."



Sur un ton plus ferme, Salah Abdeslam demande à être jugé sur "les preuves tangibles et scientifiques". "Vous êtes là, pas pour satisfaire votre public, ni pour se baser sur ce que disent les médias", dit-il. "Ce que je constate c’est que les musulmans sont là jugés de la pire des manières, lance le prévenu. Il n’y a pas de présomption d’innocence. Ils sont jugés de façon impitoyable."



Il ajoute alors avec provocation dans un discours de propagande bien rodé : "Mon silence ne fait pas de moi un criminel, c'est ma défense. (...) C’est en mon seigneur que je place ma confiance. Je n’ai pas peur de vous, ni de vos alliés, je place ma confiance en Allah, je n'ai rien à ajouter."