Procédure de relogement accélérée des résidents d'une pension de Saint-François après un décès

Un résident d’une pension pour personnes âgées située à Saint-François est décédé hier après-midi. L’homme aurait fait un malaise avant de chuter. Il était âgé de 57 ans.



La pension dans laquelle il résidait avait fait l’objet d’un contrôle tout récent de la part des services de l’Agence régionale de santé. Un contrôle qui a conclu à la nécessité de procéder au relogement, dans les meilleurs délais, d’une dizaine de résidents y vivant dans des conditions inadaptées à leur situation. Aucun cas de maltraitance sur personne âgée n’avait cependant été détecté.



Mercredi dernier, l’ARS informait que ces résidents de la pension Naze allaient être pris en charge par l’Association Saint-François d’Assise. L’ASFA avait accepté la mission d’administration provisoire de la Pension Naze, confiée par l’Agence Régionale de Santé et le Conseil Départemental de La Réunion.



"Son expérience dans le champ du handicap et du vieillissement est un gage de réussite d’une opération délicate devant présenter toutes les garanties d’un accompagnement respectueux de personnes vulnérables et dont les repères peuvent être fragilisés", indiquait l’ARS.



Le contrôle effectué le week end dernier a accéléré la procédure de relogement et de reconsidération des besoins de chaque résident, à tous les niveaux.



Ainsi, les associations exerçant la protection juridique de certains résidents ont été réunies le jeudi 2 juin, avec la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale, afin que les délégués à la tutelle s’assurent également de l’accompagnement des résidents placés sous leur protection.



Parallèlement, les équipes du Département, avec le soutien de la MDPH, conduisent l’évaluation de chaque situation individuelle dans un objectif de relogement adapté aux besoins de chaque résident.



Enfin, l’ASFA a pu s’entretenir avec les familles qui en ont fait la demande. "Les familles qui souhaiteraient reprendre leur proche, ou participer au choix de son futur accueil, seront pleinement associées", proposait l'ARS.



Les situations justifiant un relogement prioritaire étaient en cours d’identification et devaient être traitées dans les meilleurs délais, indiquait encore mercredi l’Agence de santé, 24 heures donc avant ce décès survenu dans cette pension.



Ce vendredi matin, la grande propriété qui fait office de pension pour personnes âgées était surveillée par des agents de sécurité. Hors de la vue des passants, le personnel de l'Association Saint-François d’Assise poursuivait son travail de transfert des pensionnaires.