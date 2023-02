Problèmes intestinaux : Bientôt des robots miniatures à avaler

Ce nouveau dispositif est qualifié de "grande aide pour les gastroentérologues". Sans utiliser de médicaments, il sera désormais possible de mieux soigner les problèmes intestinaux à l’aide de petits robots à avaler, rapporte Midi libre.



16 adultes sur 100 ont des problèmes de constipation aux Etats-Unis. Ainsi, une étude parue dans la revue Nature Electronics a mis en avant le fonctionnement de la pilule robot à ingérer. Apres avoir été ingéré, ce petit objet de 20 millimètres de long et 8 de diamètre permet d’identifier quelle partie du tube digestif est source de problème.



Une bobine reliée à la pilule restant à l'extérieur du corps, qui émet un champ électromagnétique, permet de capter une valeur électromagnétique unique en fonction de sa distance, valeur qui est dans la foulée transmise à un ordinateur ou un téléphone via Bluetooth. Cela permet aussi de déterminer précisément la localisation de la pilule.



Après des tests sur des cochons, dont l'anatomie est similaire à celle des humains, les chercheurs espèrent dans un futur proche pouvoir réaliser des essais cliniques sur les humains.