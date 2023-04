A la Une .. Problèmes d’eau à Mayotte : De nouvelles dispositions annoncées par le rectorat

A la fin du ramadan, de nouvelles mesures seront prises à Mayotte s’agissant de la gestion en eau. D’ailleurs, le rectorat a déjà établi et annoncé le protocole à suivre en fonction des situations. Par P.J - Publié le Samedi 15 Avril 2023 à 08:57

Par le biais d’un communiqué émis le lundi 3 avril, le recteur de l’académie de Mayotte, Jacques Mikulovic a fait part aux maires des dispositions à prendre dans les écoles, rapporte Mayotte Hebdo.



Ainsi, des avis de coupures seront transmis par la directrice de cabinet du rectorat aux inspecteurs de circonscriptions. Désormais, dans les écoles et les classes maternelles, suspendre les cours immédiatement à l’annonce d’une coupure d’eau sera de rigueur. Dans les collèges et les lycées, il en sera autrement. Au moins une demi-journée de travail sera privilégiée.



Les parents sont également invités à fournir une bouteille d’eau à leurs enfants.



S’agissant des mairies, elles devront trouver des solutions par la mise en service de récupérateurs d’eau.