Problèmes à La Réunion: Jean-Hugues Ratenon propose la démission collective des élus

Le député de la France Insoumise Jean-Hugues Ratenon a tenu à rassembler les Réunionnais ce dimanche matin à 10 heures, devant la Préfecture. Proche du peuple, il a voulu mettre la lumière sur ces nombreuses difficultés que connaît et subit La Réunion.



Pour palier ces chiffres alarmants, le député propose une solution quelque peu drastique... Il demande à ce que tous les élus démissionnent de manière collective, afin d'inciter le gouvernement à trouver des solutions.



Pour lui, un élu ne doit pas se contenter de faire des constats mais doit essayer de trouver des réponses concrètes et efficaces. Il a clairement déclaré: "on n’est pas élu pour faire carrière. Si on ne peut pas faire avancer les choses, alors on démissionne."



Durant son discours parfaitement récité, Jean-Hugues Ratenon a abordé notamment le pouvoir d'achat des retraités, les formations et les rémunérations des jeunes, l'insuffisance des logements sociaux ou encore les différents soucis de santé.