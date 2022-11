A la Une . Problème technique sur un Boeing : La liaison Réunion/Bangkok touchée, Air Austral réajuste son programme de vols

Suite à un problème technique survenu sur l’un de ses Boeings, Air Austral procède à des ajustements de son programme des vols, principalement sur sa liaison Réunion-Bangkok-Réunion. Par N.P - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 14:50

Le communiqué de la compagnie :



En raison d’un problème technique survenu sur l’un des Boeings 787-8 de la compagnie Air Austral, immatriculé F-OLRC, la compagnie Air Austral est contrainte de procéder à des ajustements de son programme des vols, principalement sur sa liaison Réunion-Bangkok-Réunion.



En effet, une délamination (ou bullage) a été observée au niveau du pare-brise du cockpit de l’appareil à son arrivée à Bangkok, entrainant son immobilisation immédiate. Les équipes techniques de la société d’assistance de la compagnie sur place ont automatiquement pris en charge l’appareil afin de réaliser les réparations nécessaires. Air Austral espère une remise en ligne la plus rapide possible.



Les équipes de la compagnie sont entièrement mobilisées et ont travaillé à la meilleure solution de transport possible pour l’acheminement des passagers jusqu’à La Réunion. Air Austral a ainsi procédé à l’affrètement d’un appareil de la compagnie WAMOS Air comme suit :



Bangkok – Réunion :



Les passagers prévus initialement sur le vol UU888 du jeudi 3 novembre 2022 sont reportés sur le vol UU888 du dimanche 6 novembre 2022, opéré par la compagnie WAMOS AIR. Le décollage est prévu de Bangkok à 09h00 heure locale pour une arrivée à La Réunion à 14h00 heure locale. Les passagers concernés par ces modifications, se trouvant actuellement Bangkok, ont été individuellement informés par la compagnie. Ils se sont vus proposer une offre de repas ainsi qu’une solution d’hébergement. La compagnie reste en contacts très étroits avec chacun d’entre eux sur place pour les tenir informés de toute évolution de la situation. Le vol UU888 du dimanche 6 novembre 2022 est maintenu à l’horaire initial. Le vol sera opéré par la compagnie WAMOS AIR. Réunion - Bangkok :



Le vol UU887 du samedi 5 novembre 2022 est maintenu à l’horaire initial. Le vol sera opéré par la compagnie WAMOS AIR.



Air Austral regrette ce désagrément et souhaite présenter ses excuses à l’ensemble des passagers impactés. Elle rappelle que la sécurité de ses passagers est sa priorité numéro 1.







Toutes les informations sont à retrouver sur www.air-austral.com