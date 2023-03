A la Une . Problème de l'eau en Outre-mer : Emmanuel Macron promet 35 millions d'euros supplémentaires par an

Ce jeudi 30 mars, le président de la République présentait son "plan eau" lors d'un déplacement dans les Hautes-Alpes. Soulignant la situation particulièrement difficile de la Guadeloupe et de Mayotte, il a promis des investissements massifs. Par NP - Publié le Vendredi 31 Mars 2023 à 10:19

Présentant son "plan eau", le président de la République, Emmanuel Macron, a tenu à avoir un "mot pour nos Outre-mer, qui ont une situation tout particulièrement difficile", rapportent nos confrères de France Info. Si de plus en plus d'utilisateurs ont recours à l'achat d'eau en bouteille pour pallier la vétusté des réseaux, une grande partie de la ressource en eau potable se raréfie. Et notamment en Guadeloupe et à Mayotte, où les habitants sont contraints à des tours d'eau voire à payer pour un service qui ne leur est pas rendu puisque l'eau n'arrive pas jusqu'à eux.



"Un litre sur cinq est perdu à cause des fuites. Dans certains territoires, c’est un litre sur deux", a rappelé Emmanuel Macron qui promet de débloquer 180 millions d'euros, "qui seront chaque année confirmés", pour moderniser les réseaux et résoudre le problème des fuites. "On va débloquer 35 millions d’euros supplémentaires par an pour l’eau en Outre-mer", a assuré le président.

Une série de mesures pour moins gaspiller la ressource est également envisagée, comme le développement de l'utilisation des eaux usées, l'accélération de l'installation de compteurs intelligents ou la mise en place d'un système de tarification progressive du prix du litre, pour inciter les usagers à ne consommer que ce dont ils ont besoin.