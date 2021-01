La grande Une Probable retour des motifs impérieux entre La Réunion et la métropole la semaine prochaine

"Il y aura un probable retour des motifs impérieux en milieu de semaine prochaine", a déclaré Jacques Billant ce vendredi matin. Une décision qui intervient suite à l'apparition du variant Sud-Africain du Coronavirus dont 4 cas importés à La Réunion via Mayotte (les déplacements entre les deux îles sont déjà restreints depuis le début de la semaine).Cette restriction de déplacement entre La Réunion et la métropole vise donc à éviter la propagation de cette nouvelle version de la Covid-19 sur notre île où l'épidémie est en cours de ralentissement Jacques Billant s'est entretenu jeudi avec les parlementaires. Il leur a confirmé que La Réunion n'était pour l'instant pas concernée par un éventuel couvre-feu ou encore un confinement le week-end. Ces pistes avaient été évoquées par Sébastien Lecornu qui avait précisé que les décisions seraient prises au cas par cas pour chaque territoire d'Outre-Mer Les déplacements entre La Réunion et les autres départements français ont été pour la première fois soumis à des motifs impérieux lors du confinement national et ont donc été levés en même temps que ce dernier.Ils ont été réinstaurés en fin d'année dernière lorsque la métropole a connu son deuxième confinement et ont été retirés à la fin de celui-ci.Ce sera donc la première fois que les motifs impérieux seront mis en place pour les déplacements entre La Réunion et la métropole alors qu'un confinement n'est pas en vigueur. À noter que ces restrictions sont déjà en vigueur pour les voyages entre notre île et Mayotte depuis le début de la semaine.- Urgence d'ordre personnel ou familial- Motif de Santé- Motif professionnel