Probable fermeture des grands centres commerciaux à compter de jeudi

Quelques jours après le démarrage des soldes, plusieurs galeries commerciales risquent de devoir baisser le rideau. Selon nos informations, l'annonce devrait être faite ce mercredi par le préfet à l'occasion de sa conférence de presse, pour une entrée en vigueur à compter de jeudi.Sont concernés les centres commerciaux dont la surface dépasse les 20.000 m2 (un calcul qui prend en compte les stocks, bureaux et réserves, et non exclusivement la surface marchande). Entre cinq et huit pourraient être concernés. Les grandes surfaces alimentaires resteront quant à elles ouvertes.D'autres mesures touchant plus largement la population pourraient être annoncées, quatre communes dépassant le seuil d'alerte