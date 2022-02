Probable fermeture de la Route du Littoral ce lundi

Prévision de forte houle - Probable fermeture des voies côté mer de la Route du Littoral ce lundi 21 février



Le CRGT vous informe que du fait du passage du cyclone Emnati au Nord de la Réunion en fin de week-end, une forte houle, qui impactera les voies côté mer de la route du Littoral, et comparable à celle enregistrée lors du cyclone Batsirai, est annoncée par Météo France, possiblement dès dimanche soir, et plus probablement pour la journée du lundi 21 février.



Dans ces conditions, une fermeture des voies côté mer de la route du Littoral sera très probablement nécessaire.



Le CRGT vous tiendra informé de l’évolution de la situation.