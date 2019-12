Culture Prix vanille 2019 illustration et dessin: Julie et Dwa sont les heureux lauréats





Cette année, c'est Julie Bernard, vivant à La Réunion, qui remporte le Prix Vanille 2019 illustration avec Le livre des métiers, co-réalisé avec Fabienne Jonca et Z’oiseaux rares, en collaboration avec Zebulo Editions. Une nouvelle pierre à l'édifice pour Julie, qui est déjà primée d’un Green Island Award par le Nami concours 2015 en Corée du Sud. Elle était également en sélection d’Ilustrarte 2016 au Portugal et obtient le Grand Prix du CICLA Original Illustration Exhibition 2018 en Chine.



Dwa, de Madagscar, remporte, quant à lui, le Prix Vanille 2019 dessin avec Back to Al Bak publié par Des Bulles dans l’Océan. Ce livre a notamment été nominé pour le Prix de l’écriture Michel Renaud au Festival du carnet de voyage de Clermont-Ferrand en 2018. Il a également été retenu dans les 200 livres référencés par The White Ravens 2019 de la Bibliothèque internationale de la jeunesse et médiatisés lors de la Foire du livre de Francfort en Allemagne.

La remise des prix a eu lieu dans le cadre du Festival Cyclone BD au Cap Zen à Saint-Denis ce vendredi. Pour Julie, dont le livre est également en course pour le prix UNICEF de la littérature jeunesse 2020, la remise de son prix a eu lieu au Salon du Livre à Montreuil.



Julie Bernard et Dwa sont récompensés par une dotation, la réalisation d’un visuel utilisé par La Réunion des Livres, la prise en charge de la participation à un salon littéraire et à des actions menées par l’association.



Illustration Modeste Madoré pour Pas maintenant ! (Océan Jeunesse) et Quartier Mimites (Éditions à la gomme) ;

Nadia Charles pour Les contes bleus (Orphie) ;

