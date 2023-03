Prix national de l’innovation remis à une agricultrice de La Réunion : Trophées de l’agro-écologie 2022-2023

La Réunion a été mise à l’honneur lors du salon international de l’agriculture, avec la remise des prix du concours national des Trophées de l’agro-écologie 2022-2023. Marc Fesneau, ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, a remis le prix de l’innovation à Béatrice Duchemann-Donnay, exploitante à Sainte-Rose.



Jérôme Filippini, qui s’était rendu sur l'exploitation pour la remise du prix régional le 12 janvier dernier, tient à féliciter Madame Duchemann - Donnay et son conjoint « pour leur passion et leur engagement sans faille dans des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement, qui protègent un terroir d’exception. »



Installée depuis 2015 avec son compagnon, elle produit en agro-écologie de la vanille sous-bois, des letchis et des palmistes, certifiés bio sur une concession de 4,75 hectares attribuée par le conservatoire du littoral. Ce choix de production en harmonie avec leurs valeurs familiales a amené le couple à candidater aux trophées de l’agro-écologie.



Le jury régional réuni en décembre dernier avait retenu leur dossier au regard de leurs actions en faveur de l’environnement, intégrant également les dimensions économiques et sociales de l’agro-écologie.



Ils ont défendu leur parcours professionnel agricole et les valeurs associées à ce parcours :



· l'engagement pour la biodiversité ;



· le partage de connaissance avec les « anciens » avec un objectif : mieux comprendre la terre pour mieux la cultiver et la transmettre en bonne santé aux générations futures ;



· la sécurité économique de l’exploitation pour répondre aux besoins familiaux avec la proposition de produits de qualité reconnue et destinés aux marchés de niche.