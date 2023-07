Communiqué Prix légion d’honneur 2023 « Mérite et Talent » : 6 élèves des lycées professionnels de La Réunion distingués

Valoriser les élèves méritants, c'est l'objectif ce prix qui vient couronner les efforts de six élèves réunionnais. Décernée par la section locale des Médaillés de la Légion d'Honneur, cette distinction est décernée aux terminales de l'île ayant particulièrement brillé lors des épreuves du bac. Par La rédaction - Publié le Mercredi 12 Juillet 2023 à 11:56

Le communiqué :



Le vendredi 30 juin dernier au Lycée Professionnel Julien de Rontaunay à Saint-Denis, Chantal Manès-Bonnisseau, rectrice de l’académie de La Réunion, et Christiane ANDRÉ, vice-présidente de la section locale des Médaillés de la Légion d’Honneur, en présence d’Houssen AMODE, secrétaire général de la Fondation Océinde, ont remis les Prix Légion d’Honneur « Mérite et Talent » 2023 aux lauréats des classes terminales des lycées professionnels de La Réunion.



Un titre remarquable pour soutenir les élèves brillants et méritants des lycées professionnels



« La valorisation de la voie professionnelle est une priorité de l’académie. Ce prix permet de récompenser des élèves qui passent une dure épreuve orale avec énormément de convictions. Il s’appelle mérite et talent. Je tiens beaucoup à cette appellation car vous avez tous du talent. Vous avez trouvé une voie d’excellence qui est la vôtre. Le mérite c’est savoir dominer ses peurs, oser aller plus loin et se dépasser pour y trouver une récompense. Merci aux entrepreneurs réunionnais qui sont là pour aider la jeunesse réunionnaise. L’engagement de la part de la Fondation Océinde est une innovation : offrir à la fois une découverte de l’entreprise et des institutions à Paris.»



Chantal MANÈS-BONNISSEAU

Rectrice de l’académie de La Réunion



La Société des membres de la Légion d’Honneur (SMLH) a pour objectif de promouvoir, dans la société française, les valeurs incarnées par la Légion d’Honneur et contribuer au développement de l’esprit civique et patriotique, notamment par des actions éducatives auprès de la jeunesse. Par ce Prix de la Légion d’Honneur « Mérite et Talent », le Comité SMLH Ouest-Réunion soutient des élèves brillants et particulièrement méritants des lycées professionnels.



« La formation professionnelle va vous ouvrir le champ de tous les possibles. Ce prix est un tremplin pour aller plus haut, plus loin pour parfaire vos compétences. Tous les ans nous avons des candidats issus de toute l’île, émouvants et passionnés, qui nous ont nous-même passionnés. »



Christiane ANDRÉ

Vice-Présidente la section locale des membres de la Légion d’Honneur





Les Lauréat 2023 du Prix de la Légion d’Honneur « Mérite et Talent » sont :

Prix du Bassin Sud : ELISABETH Lucas, Lycée Paul Langevin, Saint-Joseph

Prix du Bassin Nord : MOUDOUDHOIR Faissoil & RAKOTOZAFY Florencia, Lycée de l’Horizon, Saint-Denis

Prix du Bassin Est : LARAVINE Wilman, Lycée Jean Perrin, Saint-André



Ont été retenus pour le Prix complémentaire 2023 (séjour de 10 jours en Métropole)

MOUDOUDHOIR Faissoil & RAKOTOZAFY Florencia, Lycée de l’Horizon, Saint-Denis



Coups de cœur du Jury :

CASTANY Sarah et MANDER Noam, Lycée de Rontaunay, Saint-Denis



« Grace à ce prix nous sommes valorisés à un haut niveau d’éducation, nous honorons la filière professionnelle. Par rapport à ce que j’ai pu vivre, j’ignore si j’ai du mérite ou du talent. Mais je sais pourquoi je participe aujourd’hui. Où elle est, je souhaite que ma mère soit fière de moi. »



Florencia RAKOTOZAFY

Lauréat du Bassin Nord, Prix complémentaire 2023



« Ce prix qui m’a été décerné est un grand honneur. Il confirme mon choix dans la voie professionnelle. Maintenant que j’ai la chance et l’envie d’évoluer, j’ai un rêve ultime : j’aimerais un jour pouvoir changer les choses dans mon île de Mohéli aux Comores. »



Faissoil MOUDOUDHOIR

Lauréat du Bassin Nord, Prix complémentaire 2023



La fondation d’entreprise Océinde engagée aux côtés du rectorat de l’académie de la réunion en faveur de l’éducation et de la jeunesse



La Fondation d’entreprise Océinde a pour objectif l’accompagnement de la jeunesse réunionnaise pour son intégration sociale, économique, culturelle, ou encore sportive. C’est dans ce souci qu’a été identifié le secteur de l’éducation comme axe prioritaire d’intervention.



Un accord-Cadre de partenariat entre le Groupe Océinde et l’Académie de La Réunion a été signé en Avril 2023 ayant pour but de consolider les actions que mène le Groupe Océinde depuis plusieurs années dans le champ de l’Éducation et de la réussite scolaire.



« Les lauréats des Prix Légion d’Honneur Mérite et Talent identifiés par bassin vont recevoir chacun de la Fondation Océinde un chèque de 500 euros qui accompagne le diplôme établi par la SMLH. Deux d’entre-deux dont le parcours, au-delà de leurs excellents résultats sur le plan scolaire, est le témoignage d’un grand mérite pour affronter les difficultés et les adversités de la vie, vont bénéficier d’un séjour de 10 jours en métropole avec un accueil au siège parisien du groupe Océinde et un riche programme allant de l’immersion en entreprise à la découverte de la ville, des lieux culturels et touristiques et des institutions comme l’Assemblée Nationale ou le Sénat. »

Houssen AMODE

Secrétaire Général de la Fondation Océinde