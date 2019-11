Rubrique sponsorisée Prix du vote LEADER: Votez pour le projet « Dioré, la forêt des plantes médicinales »



Le projet « Dioré, la forêt des plantes médicinales : production de plantes médicinales indigènes et endémiques » a été sélectionné pour le prix public LEADER, au niveau national.



Cet événement inédit a pour objectif de valoriser le programme de développement rural LEADER (Liaison Entre Acteurs de Développement de l’Economie Rurale).



Ce projet qui valorise les hauts de l’Est est le seul projet LEADER de La Réunion et des DOM sélectionné pour ce prix du public, au niveau national. Il est en compétition avec 15 autres projets nominés dans 5 catégories différentes.



Le dossier présenté par le GAL FOR’Est (Groupe d’Action Locale Fédérer Orienter Révéler les hauts de l’Est), une opération co pilotée par la Cirest et l’AD2R (Association Développement Rural Réunion) concourt dans la catégorie « Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole et énergétique ».





Présentation du projet



« Dioré : la forêt des plantes médicinales » est un projet d’agroforesterie construit dans une démarche d’économie sociale et solidaire. L’action se déroule sur 6.5ha de la forêt de Dioré, dans les hauts de Saint-André, qui est un espace naturel sensible.



Dans un contexte local où le taux de chômage est fort, le projet qui s’appuie sur le dispositif atelier chantier d’insertion vise à améliorer l’employabilité de 8 salariés (composé à minima de 4 jeunes de 18 à 24 ans) en contrat à durée déterminée d’insertion (CDDI) ainsi que de leur encadrant technique.



Les activités présentées concernent la « culture » des plantes médicinales indigènes et endémiques ainsi que la démultiplication de ces plantes afin de permettre leur cueillette en vue de leur commercialisation auprès d’une entreprise de transformation privée.



« Dioré : la forêt des plantes médicinales » est un projet précurseur à La Réunion qui pourrait contribuer pleinement et différemment à la structuration de cette filière émergente.





Soutenir le projet



Les Réunionnais peuvent soutenir ce projet de valorisation et d’exploitation du patrimoine réunionnais



La date de clôture des votes est fixée au 25 novembre prochain.

Votons et mobilisons-nous pour soutenir le projet

