Prix du gaz et de l’électricité : Le gouvernement pense à des aides plus ciblées

En déplacement à Aix-en-Provence, Elisabeth Borne a évoqué la possibilité de mettre en place des aides ciblées à la fin du bouclier tarifaire.

Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 10 Juillet 2022 à 08:12

En quête de solutions pour protéger les plus modestes face à la flambée des prix de l’énergie, le bouclier tarifaire sur les prix de l’énergie pourrait être remplacé par des aides plus ciblées l’année prochaine a annoncé Elisabeth Borne en marge des Rencontres économiques d’Aix.



La Première ministre a rappelé que sans le bouclier tarifaire qui plafonne les prix, "l’électricité serait un tiers plus cher, et le gaz 45 à 50 %. On n’imagine pas demander aux Français, à commencer par les Français modestes, de payer leur gaz 45 % plus cher ou leur électricité un tiers plus cher" souligne-t-elle.



"Il faut passer de mécanismes généraux à des mécanismes plus ciblés" ajoute la chef du gouvernement. Jeudi dernier, l’exécutif a annoncé qu’une aide ciblée sur les personnes qui prennent leur voiture pour aller travailler prendra le relais de la remise générale de 18 centimes sur le litre de carburant. Cette mesure va s’arrêter progressivement jusqu’en décembre.

Concernant la mise en place de taxes sur les "surprofits", la Première ministre a botté en touche. "Sur le principe, évidemment, s’il y a des gens qui tirent des surprofits de la crise, on souhaiterait que ça puisse profiter à tout le monde et alléger les charges que la crise peut générer", a-t-elle indiqué avant de préciser que "beaucoup de nos voisins ont mis en place des mécanismes pour taxer ces surprofits", mais "on n’est pas dans la même situation" en France.



Elisabeth Borne rappelle ensuite qu’actuellement "EDF a des difficultés de production sur son parc nucléaire et doit importer massivement" de l’électricité depuis l’étranger. Une manière d’écarter l’idée de surprofit de l’entreprise. Un constat qu’elle dresse également pour les "compagnies pétrolières qui ont des activités de distribution en France (mais) qui ne dégagent pas de superprofits".



