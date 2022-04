Prix du gaz : "Une aide de l’État pour compenser intégralement 9,28 % d’augmentation"

Le communiqué :



Le 1er avril dernier, les nouveaux prix maximums de vente des carburants ont connu une forte hausse. Elle a été en grande partie compensée par une aide de l’État, à hauteur de 15 centimes par litre.



Cette aide de l’État n’a pas concerné la bouteille de gaz. Son prix est passé de 21,01 euros à 22,96 euros. Cela représente quasiment 2 euros de plus, et 9,28 % d’augmentation.



A La Réunion, la bouteille de gaz est un produit de première nécessité. Pour la grande majorité des familles, elle permet de cuire les aliments. Son prix est le même partout, pour tout le monde, quel que soit le revenu. Cela signifie que cette augmentation pèse le plus sur les familles les plus modestes. Le PCR rappelle que la moitié des enfants mineurs vivent dans une famille en dessous du seuil de pauvreté, et qu’avant la crise COVID-19, déjà près de 40 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté.



Ces familles n’ont souvent pas d’automobile, et le PCR revendique le droit, pour elles aussi, à la solidarité nationale déclinée dans le « Plan de résilience ».



Le PCR demande à l’État d’agir pour que l’aide allouée aux consommateurs d’hydrocarbures ne concerne pas uniquement les transporteurs, les automobilistes et les pêcheurs. C’est pourquoi l’État doit immédiatement mettre en œuvre une subvention pour compenser la hausse du prix de la bouteille de gaz qu’il applique depuis le 1er avril.



Fait au Port, ce lundi 4 avril 2022

Bureau de Presse