Prix du carburant : Les transporteurs reçus par le ministre délégué aux Outre-mer

Jean-Gaël Rivière est le président de la FNTR (Fédération nationale des transporteurs de La Réunion). Il fait le point sur ce qui a été dit lors de l'échange avec le ministre délégué aux Outre-Mer : "On a fait un courrier pour s'adresser directement à Emmanuel Macron. On savait qu'on n'aurait pas de réponse dans l'immédiat. On doit faire un travail de fond pour savoir comment survivre par rapport à l'inflation du prix des carburants"."Le dialogue est ouvert. On sait dans quel sens on part. Le ministre revient en septembre, on va se revoir", précise Jean-Gaël Rivière avant de se projeter sur les prochains mois : "On pourra travailler à nouveau. Il faudra mettre tous les donneurs d'ordre à la table avec l'aide de l'Etat pour réajuster les prix correctement".Il rappelle les doléances des transporteurs : "On veut être logés à la même enseigne que la métropole. C'est-à-dire avoir les aides pour les transporteurs comme ils en ont bénéficié pendant cinq mois consécutifs en métropole."