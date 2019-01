Prix des voitures à la Réunion : la Région fusille les grosses cylindrées…

Il se vend à la Réunion peu de voitures de plus de 2,5 litres de cylindrée. Les V6 ont disparu des catalogues des importateurs locaux et ceux qui toutefois sont commandés, subissent la bagatelle de 45 % de taxes en plus des malus écologiques. Pour un exemple de base d'une voiture de 100 000 euros (prix livré à la Réunion) malus non compris, la facture sera à la Réunion pour l'acheteur de 145 000 euros, cette taxe s'appliquant sur le prix de départ additionné du fret.