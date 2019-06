Prix des produits alimentaires : Quelles différences entre La Réunion et la Guadeloupe ?

Nous avons été alertés par un contributeur sur la différence de prix entre La Réunion et la Guadeloupe. Nous avons donc voulu vérifier par nous-mêmes, en comparant les prix de 10 produits de la marque Leader Price, d'un magasin situé à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, avec un autre à Sainte-Clotilde, à La Réunion.



De manière assez générale, les produits réunionnais s'en sortent mieux niveau prix. La différence peut varier entre 10 et 50 centimes en moyenne. Le plus flagrant est par exemple pour ce paquet de riz spécial risotto de 1kg (voir photo ci-dessous), que l'on trouve à 2,25 euros à La Réunion, contre 3,15 euros en Guadeloupe.