Communiqué Prix des matériaux : La mise au point de la FRBTP après les propos du ministre

La FRBTP (Fédération Réunionnaise du bâtiment et des Travaux Publics) réagit aux propos tenus par le ministre délégué aux Outre-mer, lequel a déclaré que "le prix des matériaux n’a pas flambé". "Il apparaît que ces conclusions sont diamétralement déconnectées de la situation vécue par notre profession", exprime la fédération. Par N.P - Publié le Lundi 20 Février 2023 à 14:15

Le communiqué :



Le Ministre délégué en charge des Outre-mer a déclaré que « le prix des matériaux n’a pas flambé » ; ses propos ont été repris dans le Quotidien de la Réunion du jeudi 16 février 2023 ainsi que dans son intervention au journal télévisé d’Antenne Réunion du 16 février 2023 au terme de laquelle il déclarait:



« Tout d’abord, et parce que je l’entends beaucoup, parfois avec d’autres termes comme « exponentiels », qui sont faux mathématiquement, je voudrais dire que le prix des matériaux n’a pas flambé. »



Ces postulats interpellent vivement tous les entrepreneurs réunionnais du BTP.



En effet, il apparaît que ces conclusions sont diamétralement déconnectées de la situation vécue par notre profession depuis l’envolée des prix des matériaux au deuxième trimestre 2022. Précision faite de ce que cela correspond au prix d’acquisition locale par les entreprises du BTP des matériaux importés.



Un grand nombre d’entreprises du BTP a légitimement interpellé notre Fédération sur ces propos du Ministre qui prétendrait que seuls deux matériaux auraient augmentés, à savoir les ciments et les bétons.



C’est la raison pour laquelle, dès vendredi, la Fédération FRBTP - le cas échéant suivant délégation composées de son Président, deux Vice-Présidents, deux administrateurs et son Secrétaire Général - a demandé à être entendue par le Ministre. Ils ont été reçus à la Préfecture de Saint-Denis par le Conseiller économique du Ministre. Lors de cet entrevue, ladite Délégation a exposé la conjoncture et exposé l’évolution inquiétante des indices du BTP à la Réunion avec à l’appui diverses factures de matériaux (avant et après flambée).



Elément 1 : courbes d’évolution des indices BTP Réunion.

Publiés par la CERBTP (Cellule Economique Réunionnaise du BTP), dont la DEAL service de l’Etat est membre, ces indices sont objectifs.

La courbe illustrant ci-dessous l’évolution de l’index général BTP à la Réunion entre juillet 2020 et fin 2022 est, à n’en pas douter, mathématiquement « exponentielle ».





Le constat est le même concernant les courbes de l’évolution des index caractéristiques du BTP à a Réunion entre juillet 2020 et fin 2022.





Elément 2 : comparaisons sur justificatifs de factures des prix unitaires appliqués au 1er trimestre 2021 et au 4ème trimestre 2022. Armatures : : +31%

Treillis soudés : +66%

Béton Prêt à l’emploi : +19%

Mortier : +32%

Agrégats : +30%

Aluminium : +50%

Contreplaqué : + 87% Une liste d’augmentation de tarifs de plus de 150 produits a été remise au Conseiller du Ministre.

La moyenne des taux de croissance de ces prix est égale à 33%.



La Fédération sollicite ainsi qu’un démenti soit étudié et édité par le Ministre délégué chargé des Outre-mer sur la base des éléments ci-dessus et dont il dispose d’ores et déjà.



De manière parfaitement légitime, la Fédération s’interroge sur les retombées de ces postulats du Ministre sur sa demande, de longue date maintenant, de voir passer le secteur du BTP en compétitivité renforcée à La Réunion.

