Prix des hydrocarbures : Ratenon crie au scandale

Le communiqué du député :



Ce début de mois de novembre est marqué par une forte hausse des prix des carburants dans un silence assourdissant. Comme si c’était une fatalité. Et pourtant les prix flambent : +11 centimes pour le sans plomb ; + 8 centimes pour le gazole ; + 1, 57 euros pour la bouteille de gaz !!!!



Ce n’est pas l’explication que ces hausses sont inévitables compte tenu de l’augmentation du prix du baril de pétrole qui a été multiplié par 4 depuis avril 2020 qui doit nous consoler et nous faire avaler la pilule.



Car dans le même temps, TotalEnergies, leader français du pétrole et du gaz vient d’annoncer un bénéfice net multiplié par 23 sur 1 an, 3,9 milliard d’euros au 3ème trimestre !!! Ces sociétés pétrolières sont donc très loin d’être en difficulté et encore moins menacées de faillite.



Cette situation, cette flambée des prix nous rappelle le combat mené par le COSPAR en 2009 pour dénoncer la vie chère à la Réunion. Il avait notamment abouti au versement d’une prime, le RSTA (revenu supplémentaire temporaire d’activité) pour un montant de 100 euros par mois.



RIEN à voir avec la mesurette gouvernementale de l’indemnité inflation de 100 euros.



Aujourd’hui, on se retrouve dans les mêmes situations qui avaient conduit à la création du COSPAR et de la naissance du mouvement des gilets jaunes. L’Histoire bégaye. TOUT augmente : carburants ; loyers ; fonciers ; énergies ; matière première ; prix des marchandises ; etc… mais les revenus eux ne bougent pas.



C’est bien, donc, le pouvoir d’achat de tout un chacun qui est en baisse.



Que compte faire le gouvernement très concrètement et sur le long terme ?



La population est asphyxiée financièrement. La population s’appauvrit de jour en jour alors que le système favorise toujours et de plus en plus les plus riches.



Ce précipice qui existe et qui s’agrandit entre les 2 mondes ne pourra pas perdurer encore bien longtemps. J’appelle le peuple à ne pas se laisser faire.



Jean Hugues RATENON Député de la Réunion Conseiller régional